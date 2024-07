Coparticipación: Celauro pide que le saquen un punto a los HCD y se lo den a los Ejecutivos

El intendente de la localidad de Clorinda, Manuel Celauro anunció días atrás que se adherirá al aumento salarial del 28 por ciento, otorgado por el Gobernador a los estatales de la provincia. Aseveró que lo pudo hacer con fondos de la Coparticipación y adelantó que le han solicitado a Gildo Insfrán que se les quite 1 punto de ese dinero a los HCD y se los den a los Ejecutivos.

Celauro comenzó diciendo: “hemos conversado con el presidente del Honorable Concejo Deliberante, realizamos los cálculos y hemos tomado la decisión de adherirnos al aumento y seguro en el transcurso de la semana vamos a presentar ante el Concejo Deliberante la modificación del presupuesto para incorporar este aumento y tener las partidas necesarias”.

Acotó que ellos han abonado el bono a los trabajadores de 200 mil pesos, aguinaldo, sueldos, “estamos al día con los empleados y estamos bien con nuestros proveedores, así es que estamos al día en la Comuna”.

En relación a cuál es gasto que le generan estas cuestiones, manifestó “nos implica unos 55 millones de pesos más de gasto y como tenemos un sobrante de coparticipación vamos a utilizar ese dinero para adherirnos al aumento porque consideramos que hoy la prioridad pasa por mejorar la capacidad adquisitiva de nuestros empleados que realmente están muy mal”.

Relación con el gremio

de los trabajadores

Consultado acerca de cómo es la relación con el gremio de los empleados, señaló “nosotros tenemos una relación excelente con los gremios municipales y de mucha sinceridad. Tenemos un diálogo abierto, franco y acá la cuestión pasa porque en administraciones anteriores, lamentablemente los intendentes no se adhieran a todos los aumentos que daba el Ejecutivo, esto hizo que el sueldo de empleados quedara relegado, desde que nosotros nos hicimos cargo nos adherimos a todos los aumentos que dio el Gobierno”.

“Tenemos que decir también que es muy difícil para los intendentes dar un aumento si no hay una modificación en las partidas de Coparticipación. Hay un 1 por ciento que le venimos planteando al Gobernador Insfrán, porque del 10 % que se coparticipa, 8 va al Ejecutivo y 2 al Legislativo, eso nosotros creemos que tiene que ser 9 a 1 por lo menos hasta tanto se vea otra opción, pero esto debe salir por ley”, indicó.

“Yo hablé con el Gobernador y le dije que nosotros estábamos en condiciones de pagar el bono, pero quizás haya algún municipio que no esté en condiciones de afrontarlo y me parece que hay que ayudar al que no puede”, manifestó.

“Le hemos planteado y quedamos en que el Foro de Intendentes se tiene que reunir para hacer un pedido formal en relación a esta cuestión, está ahí en suspenso y sería bueno juntarnos y hablar de estas cosas”, cerró.