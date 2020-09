Coparticipación de agosto: Formosa captó $7.129,7 millones, creció 43,6% y quedó a tiro de la inflación

Compartir

Linkedin Print

Luego de haberse observado un retroceso en julio, las transferencias automáticas del Estado nacional a la provincia de Formosa tuvieron un importante repunte en el mes de agosto: recibió $7.129,7 millones, con un crecimiento del 43,6% interanual, al tiempo que la variación intermensual fue del 23,9%.

De esta forma, la tasa de crecimiento nominal quedó a tiro de la inflación, que las proyecciones indican será del 45,3% a agosto para la región del NEA. Si se deflacta el crecimiento nominal por el IPC, se observa entonces una caída real del 1,2%, por lo cual se puede considerar técnicamente, en base a los márgenes de error estimados en dicho ajuste, que los recursos podrían llegar a empardar a la inflación en este mes, según un informe de la consultora Politikon Chaco.

En valores absolutos, las transferencias recibidas por Formosa totalizaron $6.989,7 millones en concepto de coparticipación y leyes especiales, incrementándose un 43,8% interanual en términos nominales y un -1,1% real. A su vez, la provincia captó otros $140 millones de compensación del Consenso Fiscal (+8,7% nominal), para dar un total de agosto de $7.129,7 millones mencionado previamente.

Bienes personales como

gran protagonista,

pero el resto sigue a la baja

En agosto, los datos de transferencias automáticas de Formosa muestran un considerable crecimiento que le permiten dejar atrás meses de rotundas caídas de los recursos, que tuvo su mayor pozo en mayo. Sin embargo, esta recuperación no es general y está mayormente explicado a partir del incremento de bienes personales y la menor caída en otros conceptos de distribución.

Si observamos las transferencias recibidas por Formosa de acuerdo a sus ítems de distribución, notamos que las correspondientes a la CFI Neta cayó en términos reales un 8,9%; el IVA (que permite medir la evolución del consumo), en términos reales, cayeron un 20,9% interanual (menor que julio), el correspondiente al Impuesto a los Combustibles Líquidos también cayó en términos reales un 7%, mientras que el Monotributo cayó 12,7% real. Sin embargo, el impuesto a Bienes Personales creció un 435,9%, y fue el gran protagonista del mes, pero su peso sobre el total no es tan significativo como otros tributos, por lo que no alcanza para que permita tener un gran crecimiento general.

Resultados por jurisdicción

Por jurisdicción, salvo la CABA (+31,1%) todos los demás distritos tuvieron crecimientos nominales por encima de los 40 puntos interanual; si calculamos la variación real en función del IPC de cada región, CABA (-5,7%), Chaco (-0,1%), Formosa (-1,2%), Misiones (-0,6%) y San Luis (-0,4%) son las únicas que presentan caídas reales. Sin embargo, se debe considerar todos estos últimos casos (como ya se explicó más adelante), que cualquier ajuste respecto al IPC oficial de agosto podría culminar en subas reales, salvo la CABA que se mantendría en terreno negativo.

Dicho informe se basó en los datos oficiales publicados por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Aclaración: para calcular la variación real en términos porcentuales se usó una estimación de IPC de agosto basada en el REM del Banco Central, que daba un IPC nacional de 3%; en base a ello se generaron proyecciones por regiones, que son del 3,2% para NEA, 2,6% para GBA, 3,1% para la Pampeana, 3% para el NOA, 3,2% para Cuyo y 3,3% para Patagonia. Con dichas proyecciones se calculó la variación interanual.

A mediados de este mes se conocerá el dato oficial del mismo, y los resultados aquí mostrados se ajustarán en base a ello, pero consideramos no existirán diferentes significativas.