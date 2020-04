Córdoba: buscan con perros y helicópteros a una mujer que desapareció el 5 de abril

Compartir

Desde el domingo 5 de abril, una mujer de 35 años está desaparecida en la localidad cordobesa de Capilla del Monte. Cecilia Gisela Basaldúa no dejó indicios y las únicas pistas que persigue la Policía de Córdoba son sus objetos personales.

Durante la noche del viernes y la mañana del sábado comenzó a ser buscada intensamente por perros rastreadores, bomberos de la provincia y helicópteros. En su casa se encontró su celular y también la computadora que habitualmente usaba. La Justicia permanece analizando ambos dispositivos con el objetivo de orientar la búsqueda.

Según confirmaron fuentes judiciales a la agencia NA, su mochila fue encontrada en un puente de la localidad en la que se encontraba viviendo temporalmente. Personal del Gabinete de Comportamiento Criminal de Policía Judicial también participaron de los operativos de búsqueda y rastrillajes.

Guillermo, hermano de la mujer, reveló que el miércoles pasado lo llamó una persona desde Capilla del Monte para avisarle que Cecilia estaba dumiendo en su casa y que el 5 de abril se había ido. “Nos dice que había tenido un ataque psicótico y que se había ido el domingo. Ella nunca había tenido ningún problema de este tipo. Fue totalmente sorpresivo”, contó Guillermo en diálogo con La Estafeta Online.

Tras la llamada, el hermano de la mujer realizó la denuncia, tanto en la ciudad de Buenos Aires -lugar en el que reside-, como en Córdoba. “No sabemos bien qué dejó. No tenemos seguridad. Lamentablemente perdimos tres días valiosos entre el domingo y el miércoles”, indicó Guillermo, en alusión a que el aviso no fue el mismo día en que Cecilia dejó la casa y eso retrasó la investigación y los posteriores allanamientos.

La Policía decidió que la zona de los Tres Puentes de la ciudad de Capilla del Monte fuera establecida como el “punto cero” del operativo.

“En los Tres Puentes se han logrado recabar algunos testimonios que dicen a haber visto a la joven el domingo pasado, después del mediodía. Por eso el operativo estableció a la zona como el punto cero y, desde ese lugar hacia el este, no se descarta ninguna hipótesis como puede ser el camino al Cerro Uritorco o Huertas Malas”, confirmó el comisario Alberto Romero, jefe de la Zona 4 de PunillaRomero, al portal local CDM Noticias.

Basaldúa interactuó con sus familiares el sábado 4 de abril a través del grupo que compartía en WhatsApp. Sin embargo, su último contacto con sus allegados fue, sin embargo, el mismo domingo de la desaparición, cuando se comunicó por el mismo medio con uno de sus primos que vive en la Ciudad de Córdoba.

Cecilia es oriunda de Buenos Aires y había vuelto a vivir allí luego de cinco años recorriendo diferentes ciudades y países de América Latina. El jueves 19 de marzo volvió a viajar, esta vez a Córdoba, para continuar allí con el libro que estaba redactando sobre sus aventuras y travesías como mochilera.

La causa por la búsqueda está a cargo del fiscal Gustavo Dalma, titular de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, quien solicitó colaboración para dar con el paradero de la mujer. Además, la fiscalía detalló que Basaldúa, que es de contextura delgada, que mide 1,60 metros, y tiene tez trigueña y cabello negro, vestía calza negra, un abrigo violeta y calzado borceguí de color rojo.

Cualquier información sobre el paradero de la mujer se puede informar al teléfono de Tribunales de Cosquín, 03541-452293 (int. 56261, 56156), o a la Comisaría de Capilla del Monte 03548-486630, o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.