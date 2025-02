Córdoba: desesperada búsqueda de Liam Flores Soraire, un nene de 3 años que desapareció en Bell Ville

Un niño de 3 años, identificado como Liam Gael Flores Soraire, es intensamente buscado en la provincia de Córdoba luego de haber desaparecido de su casa en la localidad de Bell Ville durante la tarde del sábado. Por el caso, las autoridades ya activaron el alerta Sofía.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el menor fue visto por última vez al rededor de las 15 del 22 de febrero. Sin embargo, sus padres, de nacionalidad boliviana, alertaron sobre su ausencia cerca de las 17, luego de la siesta, cuando comenzaron a buscarlo desesperadamente por su casa y predios aledaños.

Tras un largo rato sin rastros de su paradero, finalmente hicieron la denuncia al 911, la cual fue radicada a las 19 de este sábado. Los padres de Liam señalaron que el niño se había perdido en las inmediaciones de su vivienda, en la localidad de Ballesteros Sud.

En consecuencia, se desplegó un intenso operativo en la zona, que inició en horas de la noche.

De acuerdo al detalle informado por las fuentes a este medio, buscan a un niño de tez morena, de muy baja estatura, que se habría escapado de su hogar sin ropa.

“El único pantaloncito que tenía quedó en su casa. No lo tenía puesto porque hacían 45 grados”, señalaron las fuentes al respecto. Y alertaron sobre las altas temperaturas en la zona y el riesgo de que se deshidrate.

Por su desaparición, se abrió una causa en la Justicia a cargo de la fiscal de la ciudad, Isabel María Reyna, quien en colaboración con el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, supervisan el operativo montado en la zona.

Se trata de un lugar rural con altos pastizales, una característica que dificulta la búsqueda del menor. Por este motivo, se desplegaron más de 120 policías de distintas áreas: Departamental Unión, Patrulla Área, Rural y Duar.

Todos rastrillan los campos junto a 30 móviles, canes de búsqueda, caballos, tres drones y un helicóptero.

Los recorridos se realizan con colaboración de nueve baqueanos y bomberos voluntarios de Ballesteros, de Bell Ville, de Villa María, de Villa Nueva, de Morrison, de Alto Alegre, de Arroyo Cabral y de Ordóñez, quienes están realizando un rastrillaje intensivo en diferentes sectores, ampliaron las fuentes del caso.

“Buscamos en un perímetro de entre 1.500 y 2.000 metros desde la casa”, indicaron las fuentes consultadas por este medio y remarcaron que no se descarta ninguna línea de investigación por el momento.

Al respecto, Juan Pablo Quinteros sostuvo: “Nos encontramos trabajando coordinadamente entre todas las áreas intervinientes. Personalmente, me comuniqué con Patricia Bullrich, quien puso a disposición todos los recursos de Nación para dar con Liam lo antes posible».

Además, el ministro de Seguridad de Córdoba recalcó que se activó el alerta Sofia en el país y que todas las personas tienen a disposición el 911 para brindar información sobre el paradero del niño.

“Se solicita a la comunidad que cualquier información relevante sea comunicada a la Fiscalía de Bell Ville a los teléfonos 03537 450010 o 03537 450013, al 911 o 101 de emergencias, o en cualquier sede policial o judicial”, indica el comunicado de la Fiscalía.