Córdoba: dos policías irán a prisión por no custodiara una joven que fue asesinada por su ex pareja

Dos policías de Córdoba fueron condenados con prisión efectiva por desobedecer órdenes judiciales en el caso del femicidio de Giuliana Marianela Silva, una joven de 19 años, que fue asesinada el 7 de julio de 2019 por su ex pareja, indicó el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

De esta manera, la Cámara Décima del Crimen declaró, por unanimidad, a Hugo Javier Maza, responsable del delito de abuso de autoridad y le impuso una pena de un año y cinco meses de prisión efectiva e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena; y a José Ramón Guevara, autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de un año y ocho meses de prisión efectiva e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena.

Ambos, ahora ex policías, no cumplieron con el pedido de custodiar a Silva, quien era amenazada por Ricardo Tissera, quien la terminó matando de tres tiros.

La condena del Jurado Popular tuvo como base la instrucción de la causa llevada a cabo por la Fiscalía en lo Penal Económico de Segunda nominación, a cargo de Franco Mondino, detalló el comunicado del MPF.

Por este femicidio, sucedido en barrio Suárez de la ciudad de Córdoba, Tissera ya fue condenado a prisión perpetua por la Cámara Primera.

El caso tuvo un fuerte impacto porque la víctima tenía un botón antipánico que había usado la noche anterior a su asesinato y luego que el femicida, de por entonces 40 años, incumpliera la restricción que le habían impuesto.

Giuliana denunció esta situación y desde la Unidad Judicial ordenaron al oficial subinspector Maza y al comisario Guevara que debían disponer una urgente consigna policial en el domicilio de la joven amenazada. Sin embargo, ambos efectivos se negaron a cumplir con la orden en sus respectivos turnos.

A las pocas horas, alrededor de las 22:00 del 7 de julio y en un ataque totalmente planificado, el femicida Tissera sorprendió a la joven y la mató de dos disparos en el tórax y uno en la cabeza.

Tenían en común un hijo de un año y cinco meses.

El femicidio

Tras el crimen, el abuelo de la víctima contó: «Él tenía todo premeditado, ni a un perro se lo puede matar así“, sin poder contener las lágrimas. “La semana pasada rompió un vidrio porque no lo dejaban entrar y ahora volvió, esperó que no hubiera nadie para matarla“, apuntó en Radio Mitre Córdoba.

“Él es una persona violenta, se separaron hace casi un año porque la golpeó. El jueves violó la restricción perimetral, ella accionó el botón antipánico e hizo la denuncia, pero no se tomó ninguna medida“, amplió en declaraciones a Cadena 3. «Anoche volvió con un arma, se escondió y la mató“, concluyó.

El hombre trabajaba como sereno en una casa del barrio Suárez cuando escuchó cuatro disparos y al acercarse al lugar observó a Tissera con una pistola en la mano: «En ese momento pensé lo peor, dejé todo y fui a buscar a mi nieta“, relató en la misma entrevista radial.

El asesino huyó y se refugió en el asentamiento Villa La Lonja (Córdoba), pero fue detenido en el marco de un amplio operativo de la policía, que secuestró un arma de fuego y una moto.