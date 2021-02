Córdoba: Schiaretti prometió vacunar al 70% de la población, al inaugurar el año legislativo

Compartir

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, destacó su decisión de “vacunar al 70% de la población” de la provincia contra el coronavirus, al encabezar el acto de apertura del 43° período de la Legislatura cordobesa, y adelantó que la gobernación adquirirá de manera directa vacunas “en cuanto entren a venderles los laboratorios a los Estados provinciales”.

“Pese a la pandemia, Córdoba avanza”, remarcó Schiaretti en su discurso, en el que transmitió su expectativa porque, planteó, “con la aparición de la vacuna ya se ve la posibilidad de dejar atrás la pandemia”.

Sin embargo, también advirtió que “hasta que no esté vacunado al menos el 70% de los cordobeses nosotros, si nos cuidamos, seguiremos siendo la mejor vacuna”.

En relación a una potencial adquisición de vacunas de manera directa por parte del Estado provincial, el gobernador aseguró: “Vamos a comprar las vacunas que hagan falta para alcanzar esa meta (de vacunar al 70% de la población de Córdoba) en cuanto entren a venderles los laboratorios a los Estados provinciales”.

Por otro lado, Schiaretti sostuvo que en el país y el mundo “hay una nueva realidad frente a la pandemia pero la pandemia no puede ser la única realidad”, por lo que llamó a “avanzar aprendiendo de la crisis para la toma de las decisiones adecuadas”.

La asamblea que dio inicio al año parlamentario comenzó pasadas las 9:30 en el recinto de la Legislatura unicameral, con la presencia del mandatario y su esposa, la diputada nacional Alejandra Vigo; el vicegobernador Manuel Calvo, quien presidió la sesión, más los representantes de los bloques, entre otros invitados que totalizaron 21 personas de cuerpo presente en el recinto. Los demás siguieron la sesión de modo remoto a través de la plataforma Zoom.

En su discurso, el mandatario hizo una reseña del primer año de gestión de su segundo mandato consecutivo, del que ponderó las políticas en materia de salud para enfrentar la pandemia del Covid-19.

También resaltó que pese a la crisis económica del país, como consecuencia del coronavirus, el Gobierno provincial “pudo avanzar en obras públicas, políticas sociales, educación, seguridad y para el sector productivo”.

El gobernador destacó, además, el acuerdo de la provincia con los acreedores extranjeros, al sostener que “Córdoba, como es su tradición y su conducta, cumplirá con sus compromisos económicos sin caer en default”, y aseguró que esa determinación permitirá “certeza y reglas claras” a quienes trabajan e invierten en la provincia.

Con respecto a la gestión 2021, Schiaretti comprometió un año con “más educación”, anunció la compra de 50.000 computadoras y la construcción de 51 nuevos establecimientos educativos en el marco de un “retorno paulatino de las clases presenciales”.

En materia de seguridad, Schiaretti aseguró que la gobernación mejorará la formación de los efectivos policiales y dijo que este año se instalarán 100 nuevos domos de video-vigilancia de última generación. También anunció la puesta en funcionamiento de 120 móviles policiales con radios digitales encriptados, 100 motocicletas para patrullaje en ciudades y la distribución de 2.400 chalecos antibalas para los agentes policiales.

En relación a la industria, el gobernador aseguró que Córdoba tendrá 20 nuevos parques industriales y dijo que el objetivo es alcanzar la cifra de 42 al final de este año.

Además, señaló que se concretará la conexión de gas natural a 190 establecimientos industriales.

Luego, en otro momento de su discurso, Schiaretti afirmó que en el curso de 2021 se finalizará la obra de la planta depuradora de líquidos cloacales de Bajo Grande, cuya construcción se realiza en conjunto con el Estado Nacional, con una inversión de 230 millones de dólares.

“Córdoba no para, ni por la pandemia, ni por las crisis que vengan. Córdoba no para y siempre vamos a avanzar hacia el progreso con justicia social”, concluyó Schiaretti casi a modo de arenga y remarcó que su modelo de gestión está basado en “el mandato del pueblo cordobés”.

En tanto, desde la Unión Cívica Radical, principal espacio de oposición en la provincia y que forma parte de la coalición Juntos por el Cambio, reaccionaron al discurso de Schiaretti con críticas y le reprocharon “no tener autocrítica”.

La legisladora provincial Daniela Gudiño (UCR), por caso, consideró que el gobernador hizo “un discurso pobre”, “sin autocrítica” y “marketinero”.

