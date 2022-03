Córdoba: se presentó sólo una lista y Schiaretti presidirá PJ provincial

Compartir

Sobre el filo de los plazos previstos, el Partido Justicialista de la Provincia de Córdoba confirmó este lunes que, en el marco de la convocatoria a comicios internos para elegir autoridades partidarias, finalmente fue presentada sólo una lista para conducir el Consejo Provincial del PJ: la encabezada por el gobernador Juan Schiaretti, quien tomará así las riendas formales del partido.

De esta manera, y pese a las especulaciones iniciales en torno a la potencial presentación de una ristra de candidatos a nivel provincial por parte de un sector del kirchnerismo para disputar la interna, finalmente la listra no logró ser conformada y no habrá referentes K en la conducción partidaria. Un escenario con ecos hacia la estrategia electoral 2023 en los planos nacional y provincial.

La nómina presentada impulsa al mandatario de Hacemos por Córdoba como presidente del organismo partidario, a través del lema Movimiento de Unidad Peronista (MUP) Schiaretti Conducción.

Allí el gobernador está acompañado por la diputada nacional Natalia de la Sota; el vicegobernador Manuel Calvo; la intendente de Despeñaderos, Carolina Basualdo; el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González; la vicepresidente de la Legislatura, Nadia Fernández; el diputado nacional Carlos Gutiérrez; la ministra de la Mujer, Claudia Martínez; el intendente capitalino Martín Llaryora y el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, entre otros dirigentes.

El PJ de Córdoba convocó a elecciones internas para el próximo domingo 27 de marzo de 2022 y el plazo para la presentación de postulaciones expiró hoy, según el cronograma electoral dispuesto por la Junta Electoral partidaria.

En la actualidad la conducción partidaria está en manos de González, quien asumió el rol luego de la renuncia a ese cargo en noviembre de 2019 del por entonces senador nacional –y jefe del bloque peronista en la Cámara alta- Carlos Caserio, tras sus diferencias con el schiarettismo frente a la decisión del gobernador de plantear “libertad de acción” y no apoyar la postulación a la Casa Rosada de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Dos años después, y en el marco de una provincia con un historial electoral marcadamente adverso al kirchnerismo, en las elecciones parlamentarias del pasado 14 de noviembre cosechó una amplia victoria Juntos por el Cambio, mientras que en el plano de la pulseada peronista Hacemos por Córdoba -con su segundo lugar en el recuento de votos- se impuso con comodidad sobre el Frente de Todos, que tuvo a Caserio como uno de sus candidatos.

