Córdoba: una adolescente de 14 años jugaba con su hermano y la mataron de un tiro en la cabeza

Un brutal asesinato conmocionó el lunes a toda la ciudad de Córdoba. Loriana Ailín Tissera, una adolescente de 14 años, murió en la madrugada de ayer tras recibir un disparo en la cabeza en un asalto en la puerta de la casa de su abuela en el barrio de Villa Azalais.

El violento hecho se produjo el lunes feriado por la tarde, cerca de las 15:30, cuando Loriana se encontraba en la vereda de la casa su abuela ubicada en las calles San Fernando y Gelly y Obes jugando con su hermano de 9 años. En ese momento, dos delincuentes a bordo de una moto se acercaron por la vereda para asaltarla. Loriana intentó correr hacia el interior de la vivienda para evitar que le robaran.

Cuando ya estaba a pocos metros de la puerta, los atacantes le dispararon directo a la cabeza, le sacaron el celular y se fugaron a toda velocidad. Loriana quedó internada en grave estado en el Hospital Municipal de Urgencias hasta que finalmente falleció algunas horas después.

“Estaba jugando acá en la vereda con la tarde linda que hacía. Estaba con su hermanito de 9 años, vio que se acercaban estos tipos en la moto y se asustó porque sabía que la iban a robar”, contó Julián, cuñado de la joven, en diálogo con Cadena 3. “Encara corriendo para entrar a la casa y ahí le pegan el tiro. Le pegaron en la cabeza y después agarraron el teléfono y se fueron. Así como suena. Después de arruinar una familia de por vida y de un montón de gente se llevan un teléfono”.

Su hermano menor, que fue testigo del brutal episodio, en tanto, brindó a la policía “todos los datos de cómo eran los motochorros”, según explicó el cuñado. Si bien amigos y vecinos de Loriana apuntaron en redes sociales contra dos sujetos del barrio, los delincuentes aún no fueron identificados y continúan prófugos. El caso quedó en manos ahora del fiscal de instrucción Ernesto de Aragón.

Loriana, que asistía a un colegio de la zona, se desempeñaba también como jugadora de hockey amateur en el Club Deportivo Villa Azalais. “Le solicitamos a la comunidad toda que la tenga presente en sus oraciones, ruegue por su santo descanso, que acompañe a su familia en este difícil momento y pidamos por el pronto esclarecimiento del hecho y el castigo a sus culpables”, expresaron desde el club en un comunicado: “¡Exigimos que se haga Justicia! Desde el Club, querida Loriana, te decimos hasta siempre y muchas gracias por honrarnos con tu bella presencia entre nosotros. Siempre serás parte de nosotros y de nuestra historia”.

En las redes sociales rápidamente aparecieron mensajes de afecto hacia Loriana, que cumpliría 15 años en julio y anhelaba, a pesar de los impedimentos por la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, poder hacer una fiesta junto a sus amigos. “Una chica buenísima, excelente jugadora, inteligente bella y humilde”, la definió una de ellas en una publicación. “La ’China’ era una chica buenísima, humilde, excelente jugadora de hockey y muy inteligente”, dijo otro de sus amigos del barrio al canal Telefé.

Según informó la prensa local, Villa Azalais es una de las zonas del norte de la ciudad de Córdoba con un preocupante registro de asaltos y arrebatos violentos. “A ella no la conocía, pero sí a sus padres, tíos y abuelos, vivo a tres cuadras de su casa. Es un horror cómo está el barrio”, expresó a Infobae Fabiana, una vecina de la zona. “En diciembre me robaron la puerta de reja de la calle y en enero entraron al patio a robar una garrafa. Todos los días hay un robo en mi cuadra”.