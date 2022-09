Coria: «Me voy a bancar todas las críticas»

Compartir

La Selección Argentina de Tenis perdió este sábado por 3-0 ante Croacia en su último partido del Grupo A de las Finales de la Copa Davis, y quedó eliminada tras perder las tres series de la semana. En el eje de la tormenta que sacudió al equipo nacional estuvo la decisión del capitán Guillermo Coria de dejar afuera de las últimas dos series al tenista número uno de Argentina, Diego Schwartzman.

En el eje de la tormenta que sacudió al equipo nacional estuvo la decisión del capitán Guillermo Coria de dejar afuera de las últimas dos series al tenista número uno de Argentina, Diego Schwartzman (17º en el ranking ATP); luego de que el “Peque” perdiera su primer partido contra el sueco Mikael Ymer (98º) y reconociera haber recibido un “golpe de nocaut” anímico tras el contundente 6-2 6-2.

“Lo que charlamos con Diego queda entre nosotros dos”, sostuvo Coria en la última conferencia de prensa en el Unipol Arena de Bolonia, Italia. “La decisión se tomó en conjunto y la aceptó como un campeón, Diego es un líder adentro y fuera de la cancha, es muy positivo”, aclaró el capitán para despejar las dudas sobre problemas internos en el vestuario argentino.

Para el definitivo cruce ante Croacia, Coria se inclinó por Francisco Cerúndolo como single 1 y Sebastián Báez como 2. Pese a la lucha de los argentinos, la serie se volcó hacia el lado del equipo europeo con las victorias de Borna Gojo y Borna Coric, respectivamente. En el dobles, Nikola Mektic y Mate Pavic, una de las mejores parejas de dobles del mundo, se impusieron ante Máximo González y Horacio Zeballos por 6-2 y 7-5.

El orden de los single despertó dudas y cuestionamientos sobre las decisiones del cuerpo técnico argentino, sobre todo especulando con las hipotéticas chances que hubiera tenido Cerúndolo de ganarle a Goja y así al menos poder llegar al dobles con posibilidades de clasificación.

“Con el diario del lunes siempre fácil opinar” -sostuvo Coria- obviamente me voy a bancar todas las críticas porque no ganamos y la gente esperaba otra cosa, y nosotros estar en noviembre en los cuartos de final.”

“Estoy convencido de que los equipos que armamos para cada serie eran los mejores que estaban para jugar, pero no nos salió bien”, reconoció Coria. “Viendo el nivel que tuvo Fran contra Sinner, estábamos convencidos que podía ganarle a Coric”.

La barrida por 3 a 0 final deja un sabor amargo en la despedida de Italia. “Es lógico que se me vaya a pegar bastante fuerte por las decisiones que algunos piensen que no hayan sido las correctas, pero se tomaron convencido de lo que uno hace” explicó el capitán.

Par la instancia definitoria, Coria se inclinó por sus dos jugadores más jóvenes, Báez de 21 años y Cerúndolo de 24.

“A Seba le de vuelta le jugó en contra el nerviosismo lógico de no venir con mucha confianza”, reconoció el “Mago”; mientras que Cerúndolo mostró momentos de gran nivel ante los mejores singlistas rivales, el italiano Jannik Sinner y el croata Coric.

“Les dijimos que no tienen que pedirle perdón a nadie, porque acá se entra a jugar, dejaron el alma y nos vamos con la frente en alto porque luchamos hasta el último punto; salgan o no las cosas, entre o no la pelota, ganemos o perdamos, no nos guardamos nada para representar a nuestro país”, concluyó Coria.

Argentina buscará en enero una nueva oportunidad de regresar a las Finales de 2023, cuando dispute la serie de Qualifiers frente a uno de los ganadores de los Play-offs del Grupo Mundial I que se disputan este fin de semana. El sorteo se realizará después de la llave final en Málaga.

En caso de ganar, Argentina se clasificará para disputar nuevamente las Finales de la Copa Davis; en caso contrario, regresará a los Play-offs.

Francisco Cerúndolo tuvo su primera experiencia de Copa Davis en un contexto complicado: de visitante, en un estadio bajo techo por primera vez en su carrera, y con ajustadas derrotas ante los dos mejores singlistas de los rivales: el italiano Jannik Sinner (11º del mundo en el ranking ATP) y el croata Borna Coric (26º).

“No es nada fácil debutar y salir a jugar el single 1 para Argentina contra dos jugadores que vienen jugando increíble, creo que intenté darlo todo. No pude ganar, pero me tocaron dos piedras”, se sinceró el joven de 24 años en conferencia de prensa.

Pese a no poder haber ganado, Cerúndolo se va de Italia con un balance personal positivo: “Lo hice bastante bien en mis dos partidos, me gustó estar ahí, hice vibrar a los chicos que estaban en el banco, a la tribuna; miraba para afuera cada vez que ganaba un punto y estaban todos sacados, y pocas veces veo eso”.

Luego de perder el primer set ante Coric por 6-4, Cerúndolo pudo llevar al croata a tiebreak en el segundo y se imponía por 5-3 con su saque, y cuando tenía servido el set point erró una volea increíble que le dio vida al europeo.

“Cuando erré esa volea no lo podía creer, porque había jugado bien el punto y sabía que tenía que ir ahí porque lo ví que llegaba con slice y que yo tenía mis chances de meter en la red. Y le pegué mal, la verdad es que no le impacté nada bien, se me fue afuera y sabía que había perdido una buena chance para ponerme 6-3 arriba porque él venía sacando impresionante todo el partido”, explicó.

