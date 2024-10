Corinthians cortó el sueño de Boca en la Copa Libertadores femenina

Con un gol de Gabi Zanotti, el Timao derrotó por 1-0 a Las Gladiadoras en la semifinal del certamen disputado en Paraguay. Enfrentará al ganador de Independiente Santa Fe vs. Independiente del Valle. Fue titular la formoseña Estefanía Palomar.

El equipo femenino de Boca perdió por 1-0 contra Corinthians en Paraguay, en el marco de la semifinal de la Copa Libertadores, y se quedó a las puertas de jugar una nueva final. Gabi Zanotti le dio el triunfo al Timao, que deberá aguardar por el resultado de Independiente Santa Fe vs. Independiente del Valle para conocer a su rival.

Las Gladiadoras habían hecho un campañón a lo largo del certamen. Terminaron invictas la fase de grupos tras empatar contra el mencionado elenco brasileño y derrotar a Libertad de Paraguay y ADIFFEM de Venezuela. Sin embargo, el sufrimiento que atravesó el equipo de Florencia Quiñones en la serie de cuartos contra Santos, al que superó en los penales luego de igualar sin goles, fue un preludio de lo que se vivió en la tarde del martes en Luque.

El primer tiempo no tuvo demasiadas ocasiones memorables. Apenas unos remates de Jaqueline y Yasmin que no amedrentaron a Laurina Oliveros, una de las responsables de la clasificación de Boca en la ronda anterior. Si bien el Timao lideró la estadística de la posesión de la pelota, la más clara de la primera mitad estuvo en la cabeza de Camila Baccaro, aunque el palo salvó el arco de Nicole. El Xeneize creció desde lo futbolístico en el último tramo, mas no le alcanzó para vulnerar la valla rival.

En el complemento, Cortinthians, el campeón defensor de la Copa, salió a mostrar por qué se quedó con la edición del 2023 en los primeros minutos. Comenzó a arrinconar a Boca poco a poco y solo le faltaba el gol para coronar su juego, que tampoco era muy vistoso.

Ese tanto llegó a los 20 minutos, cuando la experimentada Gabi Zanotti, de 39 años, dibujó una media tijera en el área chica de Oliveros, luego de un cabezazo preciso de Millene, y logró que la pelota besara la red. El banco comandado por Florencia Quiñones explotó y pidó por la revisión de la jugada, ya que argumentaba que el balón se había ido al lateral en el inicio. Aunque había presencia del VAR, la jueza continuó el juego con normalidad. A priori, el ángulo que señaló la transmisión oficial no permite apreciar si -efectivamente- el esférico se fue o no.

Boca nunca se pudo reponer el golpazo y le generó poco peligro al rival. Más allá de algún disparo de la joven Kishi Núñez, la oportunidad más clara ocurrió en la última acción del encuentro. Tras un córner, la arquera Oliveros intentó capturar un rebote y firmar el empate. Sin embargo, la pelota pasó al lado del palo y sentenció el final del camino del cuadro de la Ribera en la Libertadores femenina.

Por su parte, el Timao enfrentará al ganador del duelo entre Independiente Santa Fe e Independiente del Valle en la final. En tanto, Las Gladiadoras jugarán ante el perdedor el sábado, por el tercer puesto.