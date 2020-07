Cornejo: “Argentina necesita un gran acuerdo del oficialismo y oposición”

Compartir

El diputado nacional y titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, aseguró que “la Argentina necesita un gran acuerdo del oficialismo y la oposición” para dejar atrás los problemas económicos y sociales.

“La Argentina necesita un gran acuerdo de oficialismo y oposición para salir de sus problemas económicos y sociales: lo necesitaba con (Mauricio) Macri, lo necesitaba con (el presidente) Alberto Fernández, antes de la pandemia y en particular después de la cuarentena”, afirmó Cornejo, dirigente de Juntos por el Cambio, a radio Mitre.

En esa línea, el exgobernador mendocino sostuvo que “un Presidente tiene que ser un estadista y llamar siempre a la concordia, pero no es un estadista si plantea economía contra salud, si está todo el día agrietando el país”.

En ese sentido, estimó que Fernández, en su mensaje por el Día de la Independencia, el jueves último, debería haber llamado “a terminar con el odio, no con los odiadores”, ya que eso implica “identificar un enemigo”.

Asimismo, el jefe radical subrayó que el acuerdo entre oficialismo y oposición “debe construirse culturalmente, porque si se está atacando todo el tiempo, es difícil construirlo”.

Ante los cruces que se dieron en los últimos días entre el Gobierno y dirigentes de la alianza opositora Juntos por el Cambio, Cornejo afirmó que “no cabe la menor duda de que (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) es clave en esta grieta”.

En tanto, al referirse al comunicado de Juntos por el Cambio sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de la actual vicepresidenta, Cornejo puntualizó que “nadie dijo que la expresidenta lo haya mandado a matar, y sin embargo se contestó con una virulencia enorme”.

Finalmente, el legislador indicó que Gutiérrez “murió en condiciones dudosas” y que se quiso “tapar un hecho que trascendió mundialmente”.