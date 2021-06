Coronavirus: 145 pacientes permanecen en Unidad de Terapia Intensiva en Formosa

Compartir

El médico infectólogo Julián Bibolini señaló en el parte dominical del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Enrique Servián” que se trata de una jornada donde las altas médicas superan los nuevos casos positivos de coronavirus. Permanecen en UTI 145 pacientes.

“Eso coincide con un pequeño descenso, esperamos que la tendencia sea así, creemos que sí, porque es el efecto de las medidas que se tomaron este último tiempo. Eso hace que a medida que vayan apareciendo menos casos, habrá más alta y menos positivos”.

En lo que respecta a las personas que cursan activamente la infección, hay un grupo que necesita terapia intensiva, son 145 personas en la actualidad, un dato que se mantuvo estable en los últimos días. De todas maneras advirtió el especialista que el número puede aumentar, porque “las descompensaciones suelen ocurrir al quinto o séptimo día del diagnóstico”.

El médico realizó una serie de aclaraciones para las personas que se inscriben como pacientes con factores de riesgo en la campaña de vacunación, a través de la página oficial.

Detalló que las personas deben subir a la página lo solicitado, documentación o historia clínica que acredite la patología para la que se inscribe, no siendo necesario enviar una fotografía de su DNI, como realizaron algunos solicitantes.

Explicó Bibolini que las personas deben chequear el apartado “Mi Portal” dentro de la página oficial https://www.formosa.gob.ar/miportal/login donde consta si la solicitud figura como “aprobada”, “rechazada” o bien se le solicitó algún otro estudio en particular.

“En Mi Portal figura si uno está aprobado, en trámite o rechazado. Si allí figura que fue aprobado, porque con eso se arma un padrón, el día que le corresponda la dosis de la vacuna, se puede acercar a recibirla, por más que no le haya llegado un mensaje de texto”, aclaró.

