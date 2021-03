Compartir

Es lamentable el punto al que llegaron algunos políticos que prácticamente quiere quemar en la hoguera a quien da positivo de coronavirus y más aún si se trata de una persona que no es de su gusto. Sepan que todos nos vamos a contagiar y no hagan un escándalo de eso. Ustedes no suman a que la gente esté tranquila, todo lo contrario, empeoran las cosas.

