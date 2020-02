Coronavirus: activaron el protocolo en Ezeiza, a bordo de un avión que venía de Miami

Compartir

Personal sanitario del aeropuerto de Ezeiza tuvo que activar esta madrugada el protocolo de emergencia por coronavirus a bordo de una avión procedente de Miami debido a que tres de los pasajeros presentaban fiebre.

El airbus AR1305 de Aerolíneas Argentinas aterrizó en Buenos Aires a las 4.40 y antes de hacer descender a los turistas, se desplegaron los controles necesarios para prevenir o tratar posibles casos.

Personal de sanidad, que subió al avión con guantes, barbijos y antiparras para hacer los controles. Y antes de descender de la aeronave, los pasajeros tuvieron que firmar una declaración jurada en donde detallaron en qué países estuvieron, si tuvieron algún contacto con personas infectadas o si tienen síntomas compatibles con la enfermedad; que ya causó 2 mil muertes en todo el mundo.

“Mi amigo está en Ezeiza arriba del AR1305 y no los dejan bajar porque hay 3 que tienen fiebre”, contó Agustín Ezequiel Monzón en Twitter.

Fuentes del aeropuerto consultadas por Infobae precisaron que “el vuelo fue llevado a una posición remota e intervino sanidad de frontera porque supuestamente tres tripulantes con fiebre pero al final no pasó nada, al rato liberaron a todos”.

Finalmente, todos los pasajeros pudieron abandonar la aeronave, retirar su equipaje y continuar con sus actividades con normalidad.

Mas allá de los protocolos sanitarios, Aeropuertos Argentina 2000 informó que viene realizando desde enero procedimientos de limpieza y desinfección profunda; y que en los últimos días incrementó la desinfección de pasamanos y picaportes, así como también el interior de las mangas utilizadas por los vuelos directos desde Italia. Además añadió dispositivos de alcohol en gel cerca de los dispensers colocados en las terminales aéreas.

Por disposición del Ministerio de Salud de la Nación, a partir del 25 de febrero se pusieron en marcha los protocolos de sanidad; sobre todo de los vuelos que arriban desde Italia.

A diferencia de lo que sucede en otros aeropuertos, no todos los viajeros son sometidos a controles de temperatura pese a que la fiebre es uno de los síntomas de la enfermedad.

«El foco es en el sistema de salud, es en la consulta precoz, la detección temprana y el bloqueo. Ya aprendimos en la pandemia de la gripe y en lo que está pasando ahora que el control de temperatura en los puntos de entrada no son efectivos para cotener el ingreso de ningún virus”, especificó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud.

Si los funcionarios de Sanidad encuentran personas que manifiestan tener síntomas compatibles con la enfermedad, se los separa y se realizan los estudios pertinentes para conocer si tienen coronavirus. El resto de los ocupantes del avión firma la declaración jurada, asienta datos de contactos y se compromete a notificar las autoridades si en las próximas horas aparecen síntomas de la enfermedad.

Para que un paciente sea sometido a un test de coronavirus, debe cumplir indefectiblemente con dos requisitos: una afección respiratoria o fiebre alta y haber estado en China o haber tenido contacto con un caso confirmado. Si no se cumplen estas variables, los médicos no están autorizados a realizar el hisopado porque se considera que no hay riesgo.

“Cualquier persona que viva en la Argentina y que tenga fiebre alta, no cumple con las condiciones para ser sometida al testo. Tiene que tener fiebre, síntomas respiratorios y haber estado en los lugares que la OMS define como riesgosos. En este momento, para América el nexo epidemiológico es China, ni siquiera Italia es considerado un lugar de riesgo”, informó Vizzotti.

El coronavirus se puede transmitir de persona a persona a través del aire, al toser y estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, o al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos.