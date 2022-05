Coronavirus: ante la proximidad del invierno, instan a completar los esquemas vacunatorios

Compartir

La directora de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, Claudia Rodríguez instó a la población a completar su esquema de vacunación contra el COVID-19 ante la proximidad del invierno y la existencia de cuadros de Influenza hace varias semanas.

La funcionaria provincial destacó los beneficios de la vacunación que se tradujo con menor número de infectados y fallecidos durante la segunda ola de esta infección, ocurrida durante los meses de enero y febrero, en la provincia de Formosa.

En este sentido invitó a vacunarse a las pocas personas que aún no iniciaron su esquema, y a aplicarse la tercera dosis a aquellas que todavía no lo hicieron, y transcurridos cuatro meses, se apliquen la cuarta dosis o segundo refuerzo.

Cabe consignar aquí que el segundo refuerzo está disponible para el siguiente grupo poblacional: personal de salud, hombres y mujeres mayores de 50 años y personas mayores de 12 años, inmunocomprometidas. Además, la vacuna de la gripe y la del COVID-19 son compatibles, y pueden ser aplicadas sin intervalos entre sí, y no se requiere orden médica, si la persona está dentro de los grupos mencionados.

“Están disponibles los 55 vacunatorios fijos y permanentes que tenemos distribuidos en toda la provincia. Aquellas personas que no iniciaron su esquema de vacunación, es muy importante que lo hagan, y aquellos que se colocaron una dosis, se los insta a completar el esquema, más aún ante el inicio de la época invernal, donde aumentan las enfermedades respiratorias, donde si bien tenemos bajos porcentajes de coronavirus en la provincia, se detectan algunos casos aún y por lo tanto hay circulación”, precisó Rodriguez.

“Si nosotros no hubiéramos tenido los porcentajes de cobertura de vacunación de terceras dosis, nuestra segunda ola (enero/febrero) no la hubiéramos transitado de la forma epidemiológica en que lo hicimos. Hubo mucha cantidad de infectados, tuvimos en la semana pico 12.747 casos positivos pero no llegamos a tener la cantidad de internados y de internados en terapia intensiva con respirador, y menos aún la cantidad de fallecidos de la primera ola, durante el año 202”, expresó.

Recordó la médica que entre 700 y 750 fueron los fallecimientos que se evitaron en el momento pico de la infección, un número significativo.

“Eso habla de los beneficios de la aplicación de los refuerzos, por eso es muy importante que quienes no se colocaron la tercera dosis, que lo hagan y aquellas que lo hicieron, pasados cuatro meses, se coloquen la cuarta dosis”, volvió a recalcar.

Bibolini

En la misma línea se expresó el médico infectólogo Julián Bibolini quien consignó que también pueden vacunarse “los niños que cuando tenían menos de 12 años tuvieron sus dos dosis y necesitaban un refuerzo, pero como eran menores de 12 años no podían recibirlo, si cumplieron más de 12 se le puede agregar el refuerzo”, lo mismo para aquellas personas que por viaje, necesiten aplicarse un refuerzo.

Bibolini recordó que hay que vacunarse con la tercera y luego cuarta dosis porque “mantiene los anticuerpos a niveles aceptables para enfrentar la circulación del virus que todavía continúa, más aún la sub-variante de Omicron que circula en Buenos Aires y Córdoba y los casos que aumentaron en China, por lo que tenemos que mantenernos atentos y con buena cantidad de anticuerpos, que se logran con refuerzos”.

