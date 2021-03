Coronavirus Argentina: confirmaron 24 muertes y 3.697 nuevos contagios en las últimas 24 horas

Compartir

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que, en las últimas 24 horas, se registraron 24 muertes y 3.697 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.195.722 y las víctimas fatales son 53.670.

Del total de muertes, 14 son hombres (5 en la provincia de Buenos Aires, 3 en la ciudad de Buenos Aires, 4 en Jujuy y 2 en Salta) y 10 mujeres (7 en la provincia de Buenos Aires, 2 en Córdoba y 1 en Santa Cruz).

Según indica el parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 3.479 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 54,2% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 59.4%.

Por otra parte, se dio a conocer que, en las últimas 24 horas, fueron realizados 26.221 testeos y desde el inicio del brote se llevaron a cabo 7.998.673 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 155.149 casos positivos activos en todo el país y 1.986.903 recuperados.

De los 3.697 casos notificados hoy, 1.539 corresponden a ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, 556 de la ciudad de Buenos Aires, 53 de Catamarca, 87 de Chaco, 23 de Chubut, 121 de Corrientes, 281 de Córdoba, 62 de Entre Ríos, 45 de Formosa, 69 de Jujuy, 27 de La Pampa, 30 de La Rioja, 60 de Mendoza, 122 de Misiones, 72 de Neuquén, 37 de Río Negro, 35 de Salta, 4 de San Juan, 2 de San Luis, 61 de Santa Cruz, 190 de Santa Fe, 78 de Santiago del Estero, 34 de Tierra del Fuego y 109 de Tucumán.

Frente a un posible rebrote de COVID-19 y para prevenir la llegada de una segunda ola del virus, el Gobierno anunció que, hasta el 9 de abril inclusive, seguirá vigente el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) en todo el país.

Entre las medidas que se pondrán en marcha, también se dispuso una reducción de los vuelos desde y hacia la Argentina. Así, se limitarán los arribos de vuelos provenientes de Estados Unidos, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, México, Chile, Panamá y las naciones que integran la Unión Europea.

En ese contexto, y alineado con el Ministerio de Salud de la Nación, el viceministro de la cartera sanitaria bonaerense Nicolás Kreplak desalentó los viajes a Brasil. “No es el momento para irse de vacaciones allá. Aunque las variantes de los virus no están solo en Brasil, hay que intentar reducir los contagios. Me preocupa la cepa de Manaos: vamos a vigilarla para tratar de cortar su circulación”, enfatizó en el programa A confesión de parte (FM MILENIUM 106.7).

Consultado acerca de un posible retorno a la Fase 1, como sucedió en otros lugares del mundo e incluso en el interior de nuestro país, Kreplak aseguró que no veía una vuelta a Fase 1, pero llamó a tener cuidado “porque los casos de los países de la región terminan impactando en Argentina”.

A un año del inicio de la pandemia, desde el Ministerio de Salud de la Nación aseguran que están llevando adelante el plan de vacunación más importante de la historia y que siguen trabajando para que todos los argentinos y argentinas sean inoculados contra el COVID-19.

Al día de la fecha, según el Monitor Público de Vacunación (el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el país) ya son 2.381.429 las vacunas aplicadas: 1.932.696 personas recibieron la primera dosis y 448.733 ambas.

El 64.70% de las aplicaciones (1.540.876 dosis) fueron realizadas a mujeres; mientras que el 35.12% a hombres (836.397 dosis).

Entre los dos más de millones de inmunizados hay 1.178.190 trabajadores de las salud, 153.600 personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, 662.397 adultos mayores de 60 años y 386.722 personas consideradas “estratégicas”, como integrantes de la Fuerzas de Seguridad y Armadas, Docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, Responsables del Funcionamiento del Estado y Personal del Servicio Penitenciario.

Según la última actualización, la provincia de Buenos Aires ya suma 978.153 aplicaciones; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 242.029; Catamarca 23.817; Chaco 52.457; Chubut 25.959; Corrientes 44.535; Córdoba 203.366; Entre Ríos 54.754; Formosa 28.904; Jujuy 35.408; La Pampa 26.746; La Rioja 22.434; Mendoza 80.684; Misiones 45.592; Neuquén 35.001; Río Negro 34.195; Salta 69.259; San Juan 32.172; San Luis 32.952; Santa Cruz 22.184; Santa Fe 164.408; Santiago del Estero 40.162; Tierra del Fuego 8.556 y Tucumán 77.702.

De acuerdo al criterio dispuesto por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, las vacunas se distribuyen en base a la cantidad de población de cada distrito (adaptado a la unidad mínima de embalaje) y tiene carácter de información pública.

