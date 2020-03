Coronavirus: Autoconvocados pidió medidas preventivas en escuelas sin personal ni recursos

Compartir

Linkedin Print

Nilda Patiño, secretaria general del gremio Docentes Autoconvocados, dijo que como organización gremial denunciaron hasta el cansancio el vaciamiento de las escuelas y colegios en Formosa y el país. «Establecimientos diseñados como bellos cascarones, que duran unos pocos años funcionando correctamente, pero que al poco tiempo muestran que en su interior solo hay reducción de personal, preceptores, porteros, personal administrativo, falta de servicios de mantenimiento y limpieza, agua potable, sanitarios en condiciones, etc», disparó.

Expuso que «desde Autoconvocados saludamos la iniciativa del Defensor del Pueblo de la Ciudad de Formosa que ante la recomendación de Nación instó al gobierno provincial y al Ministerio de Educación a proporcionar ‘todos los elementos de higiene que sean necesarios (jabón, alcohol en gel, lavandina, trapos de pisos, agua en todos los establecimientos, personal suficiente para la limpieza e higiene de manera permanente en las escuelas y colegios de la provincia); y coordinar cualquier medida excepcional de carácter preventivo con los demás Ministerios y Estamentos del Gobierno de la Provincia de Formosa, con la finalidad de atender integralmente las necesidades de niñas/os adolescentes, docentes y personal que desempeñen funciones en los ámbitos antes citados'».

Es hora, dijo Nilda Patiño, que este reclamo de necesidad de personal auxiliar y/o de mantenimiento que lo expresamos en cada solicitud de convocatoria a Paritaria o escrito/petitorio al gobernador se cumpla; porque «si hoy el Defensor del Pueblo está exigiendo al Ejecutivo responda ante esta necesidad, es porque para el ministro Zorrilla la educación no fue y no es una cuestión de estado».

Dijo la gremialista que «frente al dengue que ya llegó para quedarse, pues está en todos lados, requerimos nosotros también que se establezcan protocolos para evitar traslados hacia Auditoria Médica donde están siendo atendidos compañeros con otras dolencias, que se queden en sus localidades y no se transporten en servicio público o particular hasta la Capital, que se le reconozcan los días sin pérdida de presentismo. Como también autorizar para que los municipios y/o cooperativas ingresen fin de semana a hacer limpieza a fondo de patios de escuelas y colegios en campaña de descacharrización y poda de vegetación abundante, para ayudar a la prevención. Nombrar el personal auxiliar y de mantenimiento necesarios».

«Garantizar esa presencia de personal y recursos que tanto exigimos será la diferencia entre defender la salud de los formoseños o dejarlos a la merced de las distintas enfermedades que hoy nos rodean», exigió la misma.

«Ante esta situación que afecta a nuestros afiliados, afiliadas, y a toda la comunidad educativa nos declaramos en estado de alerta y movilización atendiendo y vigilando el estricto cumplimiento del Ministerio, las direcciones de nivel, las delegaciones zonales y los/las directivos/as de cada unidad educativa de las recomendaciones de Nación y el reclamo de la Defensoría del Pueblo de Formosa», culminó Patiño.