Coronavirus: ayer anunciaron 177 nuevos casos y siete fallecimientos en la provincia de Formosa

En una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” realizada ayer al mediodía, se informó que, en las últimas 24 horas, siete personas fallecieron y 177 fueron diagnosticadas con coronavirus en toda la provincia.

Los fallecimientos fueron de una vecina de Formosa: Eugenia de 77 años; una vecina de La Primavera: Cecilia de 32 años; un vecino de Villafañe: Osvaldo de 59 años; una vecina de Ibarreta: María de 69 años; un vecino de Las Lomitas: Ariel de 40 años; un vecino de Misión Tacaaglé: Segundo de 59 años y un vecino de Pozo de Maza: Brígido de 56 años, por quienes el consejo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 177 casos nuevos de coronavirus fueron detectados en personas de entre 10 meses y 88 años, en el marco de los 5.161 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, con el 3,4% de positividad.

Del total, 57 corresponden a Formosa: 31 consultas por síntomas y 26 contactos estrechos; 19 a Las Lomitas: 14 contactos estrechos, ocho por búsqueda activa y siete consultas por síntomas; 11 a Laguna Yema: seis consultas por síntomas y cinco contactos estrechos; 10 por búsqueda activa a El Colorado; ocho a Pozo del Tigre: cinco contactos estrechos y tres por búsqueda activa; ocho a Pirané: cuatro consultas por síntomas y cuatro contactos estrechos; ocho a Ibarreta: cuatro contactos estrechos, tres consultas por egreso y una consulta por síntomas; cinco a Fontana: tres por búsqueda activa, una consulta por síntomas y una consulta por egreso.

Cuatro casos más son de Estanislao del Campo: tres contactos estrechos y una consulta por síntomas; cuatro consultas por síntomas de Loma Monte Lindo; tres de Villa Dos Trece: dos por síntomas y un estrecho; dos consultas por síntomas de Mansilla, dos más de Güemes, dos de Clorinda, dos más de El Chorro y dos más de El Potrillo; dos contactos estrechos de Laishí y dos más de Riacho He He; dos por búsqueda activa de Laguna Naineck; un contacto estrecho de Belgrano, uno más de Palo Santo, uno más de El Quebracho y uno más de Bartolomé de las Casas; una búsqueda activa de Pozo de Maza y otro más de Pozo Sargento; una consulta por síntomas de La Primavera, otra de Subteniente Perín y una más de Siete Palmas; una consulta por egreso de Laguna Blanca; y cuatro ingresos desde otras jurisdicciones: tres de Chaco y uno de Córdoba.

Además, este lunes se dará de alta médica a 362 pacientes recuperados que son de Formosa, 117; Las Lomitas, 33; El Colorado, 17; General Mansilla, 16; Herradura y Pozo del Tigre, 14 en cada localidad; Pirané, 13; El Potrillo y Villa Dos Trece, 12 en cada una; Comandante Fontana, Laguna Naineck y Laguna Blanca, nueve en cada una; Palo Santo y Laguna Gallo, ocho en cada una; El Chorro, siete; Villafañe, seis; Colonia Pastoril e Ibarreta, cinco en cada una; Laka Wichi, Misión Tacaaglé, Villa Escolar y Pozo de Maza, cuatro en cada una; Campo del Cielo, Mojón de Fierro, Laguna Yema y General Güemes, tres en cada una; San Martin II, La Primavera, La Bomba, Siete Palmas, Gran Guardia, General Belgrano, Ingeniero Juárez y Fortín Lugones, dos en cada una; y Clorinda, Tres Lagunas, Estanislao del Campo y Riacho He He, uno en cada una.

En ese marco, al 26 de julio de 2021, se diagnosticaron en la provincia de Formosa 56.312 casos de coronavirus, de los cuales 51.800 se recuperaron, 3.434 siguen activos, 1.035 fallecieron, 43 egresaron de la provincia y se llevaron a cabo 852.839 con el 6,6% de positividad acumulada.

