Coronavirus: ayer fallecieron 17 formoseños y se detectaron 839 casos positivos en Formosa

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia “doctor Enrique Servián” reportó ayer el fallecimiento por COVID-19 de catorce personas y la detección de 839 contagios en personas de entre 5 meses y 94 años de edad.

Los fallecidos son nueve vecinos de Formosa: Silvio de 78 años, Juan de 77 años, Ramon de 62 años, Jorge de 61 años, Elida de 60 años, Ramón de 55 años y Julián de 51 años, Paola de 41 años y Ramon de 41 años; y tres vecinos de Clorinda: Ana de 69 años, Josefa de 67 años y Héctor de 49 años, una vecina de Chiriguanos Josefa de 62 años y un vecino de Riacho He He Andrés de 43 años

En tanto los casos positivos corresponden 622 a Formosa Capital (424 consultas por síntomas, 98 contactos estrechos, 86 por búsqueda activa, 10 consultas por egreso, 4 controles por internación) y 39 a Clorinda (28 consultas por síntomas, 6 por búsqueda activa, 5 contactos estrechos).

Además 24 casos en Laguna Blanca 20 contactos estrechos, 3 por búsqueda activa, 1 consulta por egreso), 18 en Pirané (11 contactos estrechos, 4 por búsqueda activa, 3 consultas por síntomas), 16 en Las Lomitas (12 contactos estrechos, 4 por búsqueda activa) y otros tantos en Villa Escolar (14 contactos estrechos, 2 consultas por síntomas).

También se registraron 11 contagios en Villafañe, 10 en Los Chirigüanos, 9 en Ingeniero Juárez, 8 en Misión Tacaaglé, 7 en General Belgrano, 5 en El Colorado, 4 en Estanislao del Campo, El Espinillo, Naineck, e Ibarreta.

Presentan tres Tres Lagunas, General Guemes y Laguna Yema, dos casos Comandante Fontana, San Martín 2 y Herradura, mientras que registran u ncaso cada uno Riacho He-Hé, Misión Laishí, General Mansilla, Fortín y Lugones. También se reportaron 13 casos nuevos por ingresos desde Corrientes, Provincia de Buenos Aires, Chaco y San Luis.

Este domingo recibieron su alta médica 728 recuperados que que corresponden a Formosa (624), Clorinda (38), Herradura (12), Laguna Naineck (11), Colonia Pastoril (9), Pirané (7), Comandante Fontana (5), General Belgrano (3), Ingeniero Juárez (3), Misión Tacaaglé (2), Misión Laishi (2), Riacho He He (2), El Espinillo (1), Ibarreta (1), Los Chiriguanos (1), General Mansilla (1), Mojón de Fierro (1), Siete Palmas (1), Villa Dos Trece (1), Villafañe (1), General Güemes (1), Ingreso desde otra jurisdicción (1).

Casos activos

El mapa de casos activos en la provincia de Formosa ubica a la ciudad de Formosa con 5.782, Clorinda 374, Misión Tacaaglé 116, Laguna Blanca 103, Riacho He-Hé 91, Pirané 92, Los Chiriguanos 88, General Belgrano 87, Villafañe 66, Naineck 64, General Guemes 58, Palo Santo 53, El Espinillo 49, Las Lomitas 43, Ibarreta 41, El Colorado 38, Ingeniero Juárez 37, Villa Escolar 32, Buena Vista 31, Herradura 29, Campo 27, Villa Dos Trece 26, Comandante Fontana 23, Siete Palmas 21, Misión Laishí 21, La Primavera 17, Pastoril 15, General Mansilla y Mojón de Fierro 15, Tatané 14, Gran Guardia 13, Tres Lagunas 10, Laguna Yema 9, Posta Cambio Zalazar 8, San Martín 2 6, Fortín Lugones 5, Perín 5, EL Potrillo y Lamadrid 3, El Chorro y Guadalcázar 2, La Rinconada, Mariano Boedo y Palma Sola un caso y por ingreso de otras jurisdicciónes 87 casos.

Positivo, circulaba

Se informó también que el día sábado se constató en la ciudad de Formosa una violación al aislamiento domiciliario obligatorio de una persona con diagnóstico positivo de COVID-19, detectada al circular en la vía pública.

“Atento a la gravedad de estas conductas irresponsables que ponen en riesgo a la salud pública de la población, se están iniciando acciones legales contra el infractor de estas medidas sanitarias que son esenciales para controlar la propagación del virus” se alertó.

Reclamo a Nación

El Consejo informó que ante la demora por parte de Ministerio de Salud de la Nación en la carga de los datos de Formosa, que se evidencia en una discrepancia de números de casos positivos y fallecimientos, la Provincia formalizó los reclamos pertinentes de manera documentada, a fin de que actualicen la base de datos nacional conforme la información que brinda, en tiempo y forma nuestro sistema de Salud Provincial y que es de conocimiento de toda la comunidad formoseña, puesto que se refleja en los partes informativos diarios.

No son números fríos

“Comprovincianos, en la última semana tuvimos 5.406 casos positivos nuevos, que significa un incremento de 19,7% en relación a la semana anterior y tuvimos que lamentar 87 fallecimientos. No son números fríos ni cifras vacías, porque detrás de cada una de ellas hay personas y familias concretas” se alertó.

“La pandemia nos coloca en el lugar en el que se pueden evidenciar los valores que constituyen a cada uno de nosotros, como individuos y como comunidad, y sabemos cuáles forman a formoseños y formoseñas. El cuidado de la salud hoy, y siempre es un acto de verdadero amor altruista, pues significa darse al otro en una relación colectiva en el que, con un te cuido y tu me cuidas nos hace hermanos y hermanas de esta gran familia que somos. Nada podremos lograr solos. No es momento de egoísmos. Cumplamos todas las medidas sanitarias” precisaron al finalizar.

