Coronavirus: ayer fallecieron dos personas y se detectaron 163 casos nuevos en el territorio

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, fallecieron dos personas y se detectaron 163 casos de coronavirus en toda la provincia de Formosa.

Los fallecimientos fueron de un vecino de la localidad de Riacho He Hé: Ramón de 69 años y un vecino de la ciudad de Formosa: Perseverando de 89 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Además, en las últimas 24 horas se han realizado 2.132 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 163 de ellos resultados positivos a coronavirus, con el 7,65% de positividad, en pacientes de entre 8 meses y 93 años.

Del total, 93 casos fueron diagnosticados en Formosa: 60 por consultas espontáneas, 14 contactos estrechos, 19 por síntomas; ocho en Pirané: cinco búsquedas activas y tres por síntomas; seis en Clorinda: una búsqueda activa y cinco por síntomas; seis en Ibarreta: cuatro contactos estrechos y dos por síntomas; seis en Palo Santo: dos búsquedas activas, un contacto estrecho y tres por síntomas; cinco en El Colorado: tres por búsqueda activa y dos contactos estrechos; cinco en El Espinillo: cuatro contactos estrechos y uno por síntomas.

Otros cuatro casos corresponden a Las Lomitas: dos por búsqueda activa y dos por síntomas; cuatro a Villafañe: un contacto estrecho y tres por síntomas; tres búsquedas activas a Misión Tacaaglé; tres a Villa 213: un contacto estrecho y dos síntomas; dos a Buena Vista: una búsqueda activa y un contacto estrecho; dos por síntomas a Colonia Pastoril al igual que en Mansilla, Laguna Naineck y San Martín Dos; dos por búsqueda activa a Fontana; una búsqueda activa y uno por síntomas a Riacho He He; uno por síntomas a Estanislao del Campo al igual que en Laguna Yema y Posta Cambio Zalazar; un contacto estrecho a Belgrano y otro a Laguna Blanca; y una búsqueda activa a Villa Escolar.

Asimismo, ayer se registraron 578 altas que corresponden a 30 localidades e ingresos de otras jurisdicciones.

En ese marco, los datos acumulados de Formosa constan de 117.017 casos diagnosticados, 112.744 pacientes recuperados, 2.873 casos activos, 1.326 fallecimientos, 74 egresos de la provincia; y 1.610.149 test realizados con el 7,27% de positividad acumulada.

