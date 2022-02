Coronavirus: ayer hubo 529 casos nuevos

Compartir

Linkedin Print

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, no se produjeron fallecimientos, pero se detectaron 529 casos nuevos de coronavirus en toda la provincia de Formosa.

Dichos diagnósticos fueron realizados en el marco de los 3.375 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, que se llevaron a cabo en las últimas 24 horas, arrojando 529 de ellos resultados positivos a coronavirus, con el 15.7% de positividad, en pacientes de entre 4 meses y 93 años.

Del total, 249 corresponden a Formosa: 152 por consulta espontánea, 55 contactos estrechos y 42 por síntomas; 39 a El Colorado: cinco por búsqueda activa, tres contactos estrechos y 31 por síntomas; 38 a Pirané: 27 por búsqueda activa, seis contactos estrechos y cinco por síntomas; 29 a Palo Santo: 10 por búsqueda activa, 10 contactos estrechos y nueve por síntomas; 27 a Clorinda: seis por búsqueda activa, ocho contactos estrechos y 13 por síntomas; 19 a Villa 213: cuatro contactos estrechos y 15 por síntomas; 12 a El Espinillo: siete por búsqueda activa, cuatro contactos estrechos y uno por síntomas.

Además, 12 casos son de Las Lomitas: tres por búsqueda activa, dos contactos estrechos y siete por síntomas; 11 de Belgrano: tres por búsqueda activa, dos contactos estrechos y seis por síntomas; 11 de Villafañe: tres contactos estrechos y ocho por síntomas; ocho de Güemes: uno por búsqueda activa, tres contactos estrechos y cuatro por síntomas; ocho de Laguna Blanca: tres por búsqueda activa, un contacto estrecho, cuatro por síntomas; ocho de Pozo del Tigre: cuatro por búsqueda activa y cuatro por síntomas; seis de Estanislao del Campo: dos contactos estrechos y cuatro por síntomas; seis de Riacho He He: dos búsquedas activas y cuatro por síntomas.

Por último, cinco diagnósticos se realizaron en Misión Laishí: tres por búsqueda activa, un contacto estrecho y uno por síntomas; cuatro por síntomas en Fortín Lugones, cuatro en Laguna Naineck: uno por búsqueda activa y tres por síntomas; cuatro en Misión Tacaaglé por búsqueda activa; cuatro en Tres Lagunas: uno por búsqueda activa y tres por síntomas; tres en Herradura: una búsqueda activa y dos síntomas; tres en San Martín Dos: una búsqueda activa, un contacto estrecho y uno por síntomas; tres búsquedas activas en Subteniente Perín; un contacto estrecho y uno por síntomas en Buena Vista; dos búsquedas activas en Colonia Aborigen M. Tacaaglé al igual que en Fontana e Ibarreta; dos por síntomas en Laguna Yema, al igual que en María Cristina; uno por búsqueda activa y uno por síntomas en Mojón de Fierro; uno por síntomas en Monte Lindo y una búsqueda activa en Siete Palmas.

Asimismo, en la jornada de ayer se registraron 598 altas que corresponden a 35 localidades e ingresos de otras jurisdicciones.

En ese marco, al 16 de febrero de 2022, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 114.062 casos de coronavirus, de los cuales 107.125 se recuperaron, 5.555 siguen activos, 1.308 fallecieron, 74 egresaron del territorio; y se realizaron 1.586.732 test, con el 7,19% de positividad acumulada.

Compartir

Linkedin Print