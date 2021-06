Coronavirus: ayer hubo seis fallecimientos y 457 nuevos casos en la provincia de Formosa

Compartir

En el marco de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia “Enrique Servián” se informó del deceso de seis comprovincianos, y la detección de 457 casos nuevos de coronavirus.

Los fallecidos son cuatro vecinos de Formosa: Mariano de 70 años, Héctor de 69 años, Nidia de 66 años y Mirian de 60 años; una vecina de Riacho He He: Gloria de 39 años; y una vecina de Clorinda: Luciana de 82 años.

Los equipos de salud realizaron 5.099 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 457 de ellos resultados positivos a coronavirus (9% de positividad), en personas de entre 2 años y 85 años de edad.

Los casos positivos se detectaron en Formosa: 227 (98 consultas por síntomas, 97 contactos estrechos, 25 por búsqueda activa, 4 consultas por egreso, 3 control por internación), Las Lomitas: 28 (16 por búsqueda activa, 7 contactos estrechos, 5 consultas por síntomas), El Colorado: 27 (17 contactos estrechos, 7 consultas por síntomas, 3 por búsqueda activa), Pirané 20 (9 contactos estrechos, 8 consultas por síntomas, 3 por búsqueda activa) y Riacho He He: 19 (11 contactos estrechos, 4 consultas por síntomas, 3 por búsqueda activa, 1 consulta por egreso).

Además, 18 en Comandante Fontana, 12 en Misión Tacaaglé, 11 en Misión Laishí, 9 en Clorinda, 8 en Lote 8, 7 en Tatané y Laguna Blanca, 6 casos en Ibarreta y Palo santo, 5 casos en General Belgrano y Pozo del Tigre, 4 casos en La Primavera, Herradura, Ingeniero Juárez.

Con tres casos Estanislao del Campo, El Chorro, El Espinillo y Pozo de Maza. Registraron 2 casos Boca Riacho Pilagá, Villafañe y Mojón de Fierro. Varias localidades tienen un caso nuevo: Villa Escolar, El Quebracho, El Potrillo, Laguna Naineck, Buena Vista, Villa Dos Trece y Los Chirigüanos, además se dieron dos casos por ingresos de Salta y Chaco.

Datos

Además, ayer recibieron el alta médica 420 pacientes recuperados que corresponden a Formosa (279), Clorinda (18), Pirané (17), Comandante Fontana (11), Laguna Blanca (10), Estanislao del Campo (8), General Belgrano (7), Ibarreta (7), Misión Tacaaglé (7), Laguna Yema (6), Misión Laishi (6), Presidente Irigoyen (6), Las Lomitas (5), Mojón de Fierro (3), El Colorado (3), Villa Dos Trece (3), Laguna Naineck (3), Ingeniero Juárez (2), Palo Santo (2), Loma Senes (2), Siete Palmas (1), El Angelito (1), La Primavera (1), Buena Vista (1), Pozo del Mortero (1), Los Chiriguanos (1), Laguna Gallo (1), Boca Riacho Pilagás (1), El Espinillo (1), Potrero Norte (1), Herradura (1), Villa Escolar (1), Banco Payagua (1), Bartolomé de las Casas (1) y Pozo del Tigre (1).

Además se informó que hasta el momento, Formosa diagnosticó 45.327 casos y 40.148 casos fueron recuperados, permanecen activos 4.328 casos. Se lamentó el fallecimiento de 816 personas, y se detectaron 35 casos en tránsito con egreso de la Provincia. Finalizando el mes de junio, se realizaron en total 697.459 test (6,5% de positividad acumulada).

En las últimas 24 horas, la Policía detectó el ingreso de 685 camiones de carga, 160 vehículos y 345 personas. También controlaron a 30.852 personas y 5.424 vehículos en la vía pública, realizando un acta de infracción a un vehículo y 78 personas por incumplimiento de medidas sanitarias.

Campaña de vacunación

Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19 se informó que el viernes 25 recibieron la segunda dosis de las vacunas Astrazeneca y Covishield los residentes de la ciudad de Formosa que habían recibido la primera dosis de estas vacunas hace 3 meses o más. También han sido vacunados contra el COVID-19 los docentes de las Delegaciones Zonales Formosa y Laishí.

Este sábado se vacunaron las personas de clases 1977 a 1997 de las localidades de Herradura, Tatané, Banco Payagua, Villa Escolar, Km. 100/128, Gral. Mansilla, Misión Laishí, Yataí, Tres Mojones y El Esterito.

En tanto se adelantó que este domingo 27 y el lunes 28 estarán recibiendo la vacuna los adultos de las clases 1977 a 1997 de las localidades de El Colorado, Colonia El Alba, Colonia Pampa Villanueva, Villa Dos Trece, El Bañadero, Campo Hardy, La Sirena, Mayor Villafañe, Km.142 N.R.B., Colonia El Olvido, Colonia El Rincón y General Victorica.

Se indicó además que en la continuidad de la compaña vacunación correspondiente al mes de julio, el Gobernador de la Provincia ha anunciado que el día sábado 10 de julio estarán recibiendo la vacuna contra el COVID-19 las clases 1977 a 2003 residentes en las localidades de Bajo Hondo, La Libertad, Lamadrid, Fortín Pilcomayo, Guadalcazar, Rio Muerto, Puerto Irigoyen, Laguna Yema, Pozo del Mortero, Sumayen, Los Chiriguanos y El Simbolar.

“ Hoy iniciamos la primera de las 11 jornadas de vacunación recientemente anunciadas que abarcan a 84 localidades donde más de 50.000 formoseños mayores de 24 años recibirán la vacuna contra el COVID-19 y con ello, la protección que la misma otorga tanto a la persona vacunada como a su entorno cercano” advirtieron.

Ratificaron que “Ya llevamos 40 jornadas consecutivas de vacunación en toda la provincia contando los meses de mayo y junio, lo cual nos permitió alcanzar las 253.000 dosis aplicadas hasta el momento, y con ello, superar el 50% de la población objetivo vacunada”.

“Esta importantísima tarea que llevamos adelante, en conjunto con las medidas sanitarias establecidas y el cumplimiento generalizado de la población de los protocolos vigentes, nos permitirán seguir reduciendo los contagios y con ello, acercarnos a la nueva normalidad que lograremos en el marco de la pandemia” subrayaron.

