Coronavirus: ayer no se registraron casos nuevos y dos pacientes fueron dados de alta

De acuerdo a lo informado por el Consejo de Atención de la Emergencia COVID-19, ayer no se reportaron nuevos casos de coronavirus en la provincia de Formosa.

En razón de ello, notificaron que en las últimas 24 horas se han realizado 102 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos con resultados negativos a coronavirus. Asimismo, no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19.

En tanto, durante la jornada de ayer dieron de alta médica a dos pacientes. Se trata de un hombre de 28 años y una mujer de 18 años, quienes estuvieron internados 49 días y 41 días respectivamente hasta que tuvieron sus dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para su familia ni la comunidad.

Quedan 3 pacientes internados

Los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes: total de diagnosticados, 86; recuperados, 78; pacientes internados, 3 (2 asintomáticos); Casos en tránsito con egreso de la provincia, 4; cantidad de test realizados a la fecha, 6.409 con una positividad del 1,34%.

Por su parte, a fin de aclarar las diferencias de número de casos que surgen con los informes diarios nacionales, las autoridades se reiteraron dos precisiones. La primera, que en los casos en que un formoseño fuera diagnosticado positivo en otras jurisdicciones por estar estudiando en otra provincia, por vivir en otro lugar sin registrar el cambio de domicilio o por estar realizando un trabajo temporario, no será registrado como caso confirmado en Formosa.

Y la segunda, sin perjuicio de su inclusión en los partes informativos provinciales, no serán casos confirmados en Formosa aquellos que fueron diagnosticados en la provincia de personas no residentes y sin domicilio en el territorio provincial al momento del diagnóstico.

Controles

Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia son los siguientes: ingreso de camiones de carga un total de 499; control en la vía pública a 15.924 personas y 7.652 vehículos; infracciones realizadas a 182 vehículos por restricción de circulación y patente; y 646 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.

Asimismo, se notificó la clausura de seis fiestas privadas.

Lucha contra el dengue

En relación al dengue, informaron que se realizarán en el día de hoy las siguientes tareas: control de focos y tratamiento con larvicidas en los barrios Villa Hermosa, Fontana, Covifol y San Juan II de Formosa Capital. Y descacharrizado, en San José Obrero (en conjunto con el municipio capitalino) y República Argentina (en conjunto con Vialidad Provincial).

Defensa al Consumidor

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario comunicó que en la semana fueron fiscalizados 38 comercios. Se labraron 9 actas de infracción, con secuestro de 5.974 productos vencidos, clausurándose preventivamente cuatro locales.

Trasplantes

Por otra parte, desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 se desatacó que “la lucha por la vida de los formoseños y formoseñas no se libra únicamente contra la pandemia, sino en todos los ámbitos posible”.

Tal es así que este sábado se realizó en el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” dos trasplantes renales a partir de la donación de los familiares de una persona que falleció y posibilitó darle una segunda oportunidad de vida a dos comprovincianos del interior provincial.

Tanta la ablación como el trasplante fueron realizados íntegramente por equipos médicos y técnicos conformados por formoseños que nacieron o eligieron a Formosa como su lugar.