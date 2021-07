Coronavirus: ayer se diagnosticaron 479 nuevos casos y hubo cinco muertes en Formosa

Compartir

Linkedin Print

Ayer, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, informó que, en las últimas 24 horas, cinco comprovincianos fallecieron y otros 479 fueron diagnosticados con coronavirus en la provincia de Formosa.

Los fallecimientos fueron de una vecina de Formosa: María de 56 años; un vecino de El Colorado: Justo de 72 años; un vecino de Pirané: Miguel de 40 años; un vecino de La Primavera: Rosendo de 71 años; y una vecina de Ingeniero Juárez: Lía de 47 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 479 casos nuevos, fueron verificados en personas de entre uno y 92 años, en el marco de los 6.145 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas con el 7,8% de positividad.

Del total, 136 son de Formosa Capital: 58 consultas por síntomas, 36 contactos estrechos, 31 por búsqueda activa, siete consultas por egreso y cuatro controles por internación; 64 de Las Lomitas: 27 por búsqueda activa, 19 contactos estrechos, 17 consultas por síntomas y una consulta por egreso; 34 de Laguna Naineck: 29 contactos estrechos y cinco por búsqueda activa; 27 de Misión Tacaaglé: 22 por búsqueda activa, tres contactos estrechos y dos consultas por síntomas; 21 de Palo Santo: 16 contactos estrechos y cinco consultas por síntomas; 20 de Pozo del Tigre: 10 contactos estrechos, seis por búsqueda activa y cuatro consultas por síntomas; 19 contactos estrechos de Pozo de Maza; 17 de Pirané: siete consultas por síntomas, siete contactos estrechos y tres por búsqueda activa; 17 de El Colorado: 10 contactos estrechos, cuatro consultas por síntomas y tres por búsqueda activa.

También 15 diagnósticos corresponden a Laguna Blanca: seis contactos estrechos, cuatro consultas por egreso, tres consultas por síntomas y dos por búsqueda activa; 14 a Clorinda: siete por búsqueda activa, cuatro contactos estrechos y tres consultas por síntomas; 13 a Ibarreta: siete contactos estrechos, cuatro por búsqueda activa y dos consultas por síntomas; 10 a Mansilla: siete consultas por síntomas y tres por búsqueda activa; ocho contactos estrechos a Colonia Pastoril; siete contactos estrechos a El Espinillo; seis a Fontana: tres contactos estrechos, dos consultas por síntomas y una consulta por egreso; seis a Posta Cambio Zalazar: tres por búsqueda activa y tres consultas por síntomas; cuatro a El Potrillo: tres contactos estrechos y una consulta por síntomas; cuatro a Villa Dos Trece: dos contactos estrechos y dos consultas por síntomas; cuatro búsquedas activas a Potrero de los Caballos.

Tres contactos estrechos fueron verificados en Ingeniero Juárez; tres búsquedas activas en Portón Negro; tres casos en Güemes: dos consultas por síntomas y un estrecho; dos en Villafañe: un estrecho y una consulta por síntomas; dos búsquedas activas en Loma Senes y dos más en Misión Laishí; dos consultas por síntomas en Riacho He He y dos más en La Primavera; dos contactos estrechos en Estanislao del Campo; un contacto estrecho en Herradura, otro en San Martín Dos y uno más en Pozo Molina; una búsqueda activa en Gran Guardia; una consulta por síntomas en Siete Palmas, otra en Subteniente Perín, otra en Laguna Yema; otra en Fortín Lugones; otra en Juan G. Bazán y una más en Pozo del Mortero; y dos ingresos desde Chaco.

Este miércoles, además, se dará de alta médica a 324 pacientes recuperados que son de Formosa, 129; Las Lomitas, 33; Laguna Blanca, 18; Ibarreta, Misión Laishi y Pirané, 14 en cada localidad; Clorinda, 12; El Colorado, 11; Comandante Fontana y Misión Tacaaglé, ocho en cada una; Pozo de Maza y Laguna Naineck, siete en cada una; Pozo del Tigre y San Martin II, seis en cada una; General Mansilla, cinco; Lote 8, cuatro; General Güemes, Riacho He He, Tres Pozos, Villafañe e Ingeniero Juárez, tres en cada una; Fortín Cabo Primero Lugones y Laguna Yema, dos en cada una; y El Espinillo, María Cristina, Herradura, Palo Santo, La Bomba, Mojón de Fierro, La Pantalla, Juan G. Bazán y Misión Pozo Yacaré, uno en cada una.

Compartir

Linkedin Print