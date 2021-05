Coronavirus: ayer se registraron 10 muertes y 788 nuevos casos en la provincia de Formosa

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, fallecieron 10 personas y otras 788 fueron diagnosticadas con coronavirus en todo el territorio provincial.

Los decesos son de ocho vecinos de Formosa: María de 91 años, Ester de 90 años, Mauricio de 77 años, Juan de 75 años, Manuel de 72 años, Catalina de 71 años, Esmilda de 49 años y William de 34 años; una vecina de Lote 8: Felisa de 54 años; y una vecina de Clorinda: Zunilda de 44 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 788 casos nuevos, fueron detectados en personas de entre uno y 88 años de edad, en el marco de los 4421 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas con el 17,8% de positividad.

Del total de casos, 572 corresponden a la ciudad de Formosa: 398 consultas por síntomas, 131 contactos estrechos, 40 por búsqueda activa y tres controles por internación; 26 a Pirané: 15 contactos estrechos, seis consultas por síntomas y cinco por búsqueda activa; 19 a Villa Escolar: nuevecontactos estrechos, ocho por búsqueda activa y dos consultas por síntomas; 15 a Buena Vista: 10 contactos estrechos, cuatro por búsqueda activa y una consulta por síntomas; 15 a Las Lomitas: ocho contactos estrechos, cinco por búsqueda activa y dos consultas por egreso; 14 a El Espinillo: 12 contactos estrechos y dos por búsqueda activa; 14 a Clorinda: siete consultas por síntomas, cuatro contactos estrechos y tres por búsqueda activa; nueve por búsqueda activa a Ingeniero Juárez.

También, nueve casos son de Estanislao del Campo: ocho contactos estrechos y una consulta por síntomas; nueve contactos estrechos de Pozo del Tigre; ocho contactos estrechos de El Colorado; ocho de Belgrano: siete contactos estrechos y una consulta por síntomas; siete de Fontana: seis contactos estrechos y una consulta por egreso; siete a Herradura: cinco contactos estrechos y dos por búsqueda activa; siete de Laguna Blanca: cinco por búsqueda activa y dos consultas por síntomas; seis de Misión Tacaaglé: cinco contactos estrechos y uno por búsqueda activa; seis contactos estrechos de Ibarreta; seis búsquedas activas de Los Chiriguanos; seis de Laguna Yema: cuatro contactos estrechos y dos por búsqueda activa; cuatro de Villa Dos Trece: tres contactos estrechos y una consulta por síntomas.

Por último, tres diagnósticos fueron detectados en Villafañe: dos contactos estrechos y una consulta por egreso; tres contactos estrechos de Riacho He He; dos de San Martín Dos: un contacto estrecho y una consulta por síntomas; dos búsquedas activas de Banco Payagua; una búsqueda activa de Laguna Naineck, otra de Tres Laguna, una más de Tatané, una de Pozo de Maza, una de Mansilla y otra de Lamadrid; un contacto estrecho de La Primavera, otro de Güemes y uno más de Siete Palmas; un ingreso desde Buenos Aires y otro desde Santa Cruz.

Además, este lunes se dará de alta médica a 723 pacientes recuperados: 588 de Formosa; de Clorinda, 43; Misión Tacaaglé, 27; Pirané, 12; Las Lomitas, 10; Ingeniero Juárez, ocho; Palo santo, cuatro; El Espinillo, tres; Ibarreta, tres; Los Chiriguanos, tres; Misión Laishi, tres; Mojón de Fierro, El Colorado, Tres Lagunas, Villa Dos Trece y Villa Escolar, dos en cada lugar; Buena Vista, General Belgrano, Laguna Naineck, Mansilla, Mariano Boedo, Villafañe, Riacho He He, Siete Palmas y General Güemes, uno en cada localidad.

En ese contexto, al 24 de mayo de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 26.127 casos de coronavirus, de los cuales 16.263 se recuperaron, 9424 siguen activos, 406 fallecieron y 34 egresaron de la provincia. También se llevaron a cabo 526.018 con el 4,97 % de positividad acumulada.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso al territorio de 366 camiones de carga, 64 vehículos y 121 personas; controló en la vía pública a 20.112 personas y 3.915 vehículos; labró infracciones a un vehículo y 412 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; y detectó tres violaciones de cuarentena de contactos estrechos.

Campaña de Vacunación

En la continuidad de la campaña de vacunación en la ciudad de Formosa, que es la de mayor incidencia de COVID-19 de la provincia, el pasado domingo se cumplió la jornada de vacunación de la segunda dosis para el personal docente de la Delegación Capital, tarea que continuó este lunes.

Asimismo, el Consejo recordó que, el próximo 25 de mayo y el viernes 28 de mayo recibirán la vacuna los residentes de la ciudad capital de las clases 1970 a 1980 que integran los grupos de riesgo y fueran convocados para ello.

Finalmente, el organismo comunicó las otras dos jornadas de vacunación en la ciudad capital: el miércoles 26 de mayo recibirán la primera dosis de la vacuna las clases 1970 y 1971, mientras que el día jueves 27 de mayo recibirán la segunda dosis de la vacuna Sinopharm las clases 1959, 1960 y 1961, quienes deberán asistir con el certificado de aplicación de la primera dosis y con su DNI.

Más de 400 muertes

Por último, el Consejo indicó que, en la jornada de ayer, se superó el triste número de 400 fallecidos por COVID-19 en la provincia de Formosa.

Antes de los brotes actuales de contagios, en el mes de febrero habían fallecido solo siete personas por esta enfermedad. En marzo, con los brotes de contagios generados inicialmente en las ciudades de Formosa y Clorinda, ese número se multiplicó a 25 fallecimientos, continuando la curva ascendente de contagios y su mayor dispersión geográfica, en abril se llegó a 99 fallecimientos, y en lo que va de mayo, se produjeron 264 pérdidas de vidas por esta enfermedad en la provincia.

Estos números demuestran que el riesgo que significa la pandemia para la salud y la vida de la población siempre fue real, y que el trabajo sanitario desplegado por el gobierno y pueblo unidos habían logrado resultados extraordinarios en resguardo de todos los formoseños y formoseñas.

“Esto también ratifica que las posturas negacionistas del riesgo que significa la pandemia e irresponsables respecto de los cuidados preventivos y las medidas sanitarias tienen consecuencias, que tal como lo habíamos adelantado, se miden en contagios y pérdidas de vidas en el marco de una pandemia”, sentenció el organismo.

Y concluyó: “Hoy queda más claro y evidente que nunca que los formoseños solo tenemos un enemigo a vencer: el virus. Y tenemos las herramientas para vencerlo. Son la unidad, la organización y la solidaridad de un pueblo que siempre ha prevalecido sobre toda adversidad”.

