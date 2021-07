Coronavirus: ayer se registraron 284 casos nuevos y tres fallecimientos en Formosa

Compartir

En una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” ayer al mediodía, se informó que, en las últimas 24 horas tres personas murieron y 284 fueron diagnosticadas con coronavirus en toda la provincia de Formosa.

Los fallecimientos son de un vecino de Formosa: Carlos de 56 años; un vecino de General Belgrano: Anuncio de 76 años; y una vecina de General Mansilla: Rosa de 78 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 284 casos nuevos de coronavirus, fueron detectados en personas de entre 11 meses a 90 años, en el marco de los 5810 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas con el 4,9% de positividad.

Del total, 69 son de Formosa Capital: 33 consultas por síntomas, 22 contactos estrechos, siete por búsqueda activa, cinco consultas por egreso y dos controles por internación; 32 de El Potrillo: 12 por búsqueda activa, 11 consultas por síntomas y nueve contactos estrechos; 23 de Las Lomitas: 10 consultas por síntomas, ocho contactos estrechos y cinco por búsqueda activa; 21 de Laguna Yema: 18 contactos estrechos y tres consulta por síntomas; 14 de Ibarreta: 11 contactos estrechos y tres consultas por síntomas; 14 de El Colorado: nueve por búsqueda activa y cuatro contactos estrechos; 12 de Tatané: 10 contactos estrechos y dos consulta por egreso.

Otros 12 diagnósticos fueron verificados en Pozo del Tigre: nueve contactos estrechos, dos por búsqueda activa y una consulta por síntomas; 11 en El Espinillo: cinco contactos estrechos, cinco consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; 10 en Pirané: cuatro contactos estrechos, tres consultas por síntomas y tres por búsqueda activa; nueve en Estanislao del Campo: seis consultas por síntomas, dos por búsqueda activa y un contacto estrecho; ocho en Buena Vista: siete contactos estrechos y una consulta por síntomas; cinco búsquedas activas en El Quebracho y cinco más en Tronquito 1; cinco en Fontana: tres búsquedas activas y dos contactos estrechos; cinco en Clorinda: tres consultas por síntomas y dos contactos estrechos.

Tres casos más corresponden a Subteniente Perín: dos consultas por síntomas y un contacto estrecho; tres contactos estrechos a Mojón de Fierro; tres a El Chorro; dos por búsqueda y un estrecho; dos a Villa Dos Trece: un estrecho y uno por síntomas, al igual que en Laguna Blanca; dos estrechos a Juárez; una consulta por síntomas a Laishí, otra a Lote 8, otra a San Martín Dos y una más a Riacho He He; un contacto estrecho a Villafañe, otro a Portón Negro y uno más a Palo Santo; una búsqueda activa a La Primavera, otro a Siete Palmas y uno más a María Cristina; y cinco ingresos desde otras jurisdicciones: tres de Buenos Aires, uno de Chaco y uno de Corrientes, de los cuales uno decidió retirarse por no aceptar el protocolo provincial para casos positivos.

Además, en la jornada de ayer se dio el alta médica a 297 pacientes recuperados que son de 33 localidades de la provincia.

En ese marco, al 30 de julio de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 57.382 casos de coronavirus, de los cuales 3.326 siguen activos, 1.048 fallecieron, 45 egresaron de la provincia; y se llevaron a cabo 876.315 test con el 6,55% de positividad acumulada.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso al territorio de 822 camiones de carga, 494 vehículos y 858 personas; controló en la vía pública a 7.733 personas y 4.837 vehículos; labró infracciones a seis vehículos y 49 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; e intervino en una fiesta privada.

Nueva etapa

Por último, el Consejo señaló que, en los últimos tres días se finalizó el esquema completo de vacunación en los departamentos Ramón Lista, Matacos y Bermejo, continuando a paso firme la campaña de vacunación con los anuncios realizados este viernes, “con la finalidad de continuar protegiendo nuestra salud y vida, así como la de nuestros seres queridos”.

“La disminución de los casos de COVID-19 que hemos logrado en la provincia trabajando unidos pueblo y gobierno, acompañada de la acelerada campaña de vacunación que estamos desplegando en todos los rincones de nuestro territorio, nos permiten continuar avanzando en nuevas habilitaciones a partir de las gestiones realizadas por el Gobernador de la Provincia para posibilitar el reinicio de actividades como el transporte aéreo y el terrestre interjurisdiccional, interurbano e interprovincial”, sostuvo el organismo.

Y sentenció: “Para seguir avanzando hacia esta nueva normalidad debemos concurrir a las jornadas de vacunación cuando somos convocados y perseverar en el cumplimiento de los cuidados preventivos y protocolos vigentes, para seguir dejando atrás los momentos más difíciles de la pandemia”.

