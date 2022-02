Coronavirus: Capital realizó un operativo nocturno de vacunación

Compartir

El sábado 19, en cinco esquinas estratégicas de la Ciudad Capital, se llevó a cabo el “Operativo sábado de vacunas por la noche”.

El doctor Pablo Olivera, subsecretario de Planificación de la Inversión Pública de la provincia, explicó que el mismo consistió en “un servicio que tenía como objetivo tratar de identificar a aquellas personas que todavía no se han vacunado o que tengan incompleto el esquema y así poder aplicarle la dosis”.

Especificó que contaban con cuatro tipos de vacunas: “Moderna, Pfizer, Sinopharm y CanSino”

A su vez, manifestó: “Para nosotros, este servicio es un regocijo, porque es la vacuna la que nos permite seguir transitando y viviendo casi en la normalidad”.

Las cinco esquinas elegidas para llevar a cabo este trabajo fueron: la calle Eva Perón y Avenida 25 de Mayo, Deán Funes y 25 de Mayo, Moreno y 25 de Mayo, el mástil Municipal situado en San Martín y 25 de Mayo y afuera del edificio del Ministerio de Desarrollo Humano ubicado en Santa Fe y Salta. En todas, el operativo se desarrolló de 19 horas a una de la madrugada.

Otra actividad

Por otra parte, Olivera adelantó que otra medida que se llevará a cabo a partir del lunes 21.

“Vamos a continuar trabajando toda la semana. A partir del lunes, tenemos pensando ir por los barrios en búsqueda de personas que faltan inmunizarse” señaló y comentó: “Creemos que pueden haber ciudadanos mayores que no lo hicieron por no poder movilizarse, entonces el objetivo es identificarlos y vacunarlos”.

En esta misma línea, indicó que otro de los propósitos es “identificar a aquellos niños que no recibieron la dosis, porque los papás no están de acuerdo, entonces queremos lograr que accedan a inocularlos”.

E informó: “Vamos a visitar las casas junto a los vacunadores y registradores. Iniciaríamos en el circuito uno”.

Para finalizar, subrayó: “Esta es una indicación que nos dio el Gobernador y nosotros estamos felices de seguir trabajando en este proyecto que consiste en que todos los formoseños estén vacunados”.

