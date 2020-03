Compartir

El reconocido médico neumonólogo Carlos Colombo recomendó enfatizar las medidas de higiene ante la situación mundial de alerta por Coronavirus. Al mismo tiempo dijo que hay que ocuparse y darle tranquilidad a la población en las cosas que hay que hacer.

«Me parece que uno de los efectos más grandes de esta epidemia, además de los problemas económicas que está acarreando, es el pánico y mala calidad de vida que está dando en la gente» por la mala información circulante en redes sociales, consideró.

Recordó el médico que a la familia del coronavirus «la conocemos hace tiempo, esta es una cepa especial que comenzó a infectar al hombre, tampoco la conocemos mucho, pero sí está muy centralizada en China, con el 95% de los casos, también en descenso, pero sí aparecen distintas partes del país brotes epidémicos del virus».

Por eso recomendó las mismas medidas ante cualquier virosis: lavado de manos, limpieza del hogar, y descartó el uso del barbijo en personas no infectadas.

“Ante un caso sospechoso debe provenir de pacientes donde hay circulación viral, más los síntomas, el síntoma solo hoy en Argentina no tiene utilidad, tenemos que buscar nexos de procedencia. Ante esta situación, no concurrir a centros de mucha gente, sí comunicarse con el sistema de salud y comenzar el protocolo de rigor», consideró.

Dijo Colombo que «en nuestra provincia, en el HAC tenemos la primera parte de los estudios virológicos para hacerlos, y el seguimiento del protocolo se envía al Malbrán en Buenos Aires que en 48 horas está el resultado».

Además añadió que «el paciente no debe automedicarse, buscar información en lugares oficiales, no en redes sociales, porque lo que se está viendo es terrible, dicen cualquier cosa».

«La tasa mortalidad de esta epidemia es muy baja, del 1 o 2%, hay otras patologías, la tuberculosis por ejemplo mata un millón de gente por año, pero lo nuevo y desconocido es lo que generó este bombardeo de información de todos los medios», fustigó.

En Formosa nos estamos preparando, que la parte privada esté preparada para recibir un caso, el MDH ya está generando el espacio para atender pacientes y el personal siendo capacitado para ello.No tenemos ningún caso sospechoso de coronavirus.