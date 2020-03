Coronavirus: Casas de la Solidaridad de Formosa aseguran el servicio nutricional para los abuelos

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el administrador del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa confirmó que como para adherir a las medidas anunciadas por Nación para minimizar la circulación del coronavirus, desde el organismo que encabeza tomaron la decisión de suspender las atenciones en todos las Casas de la Solidaridad, pero asegurando el servicio nutricional.

«Atento a lo que determinó la Presidencia de la Nación y que se ha adherido la Provincia nosotros vamos en la ejecución de lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una franja muy importante que justamente son los que en más estado de riesgo están, por eso decidimos que se van a suspender las atenciones en el lugar, es decir, los adultos no van a concurrir, pero si va a continuar el servicio nutricional correspondiente», sostuvo.

Agregó entonces que «los adultos tendrán que mandar a un familiar a buscar el alimento, o si no lo tiene veremos la forma de ayudar desde nuestro lugar para que ese abuelo no salga de su casa y pueda recibir de igual manera el desayuno y el almuerzo mientras dure todo este proceso».