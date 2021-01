Coronavirus: confirmaron 7.264 casos nuevos y 112 muertes en las últimas 24 horas

Compartir

El Ministerio de Salud informó ayer que en las últimas 24 horas se registraron 7.264 nuevos casos de coronavirus y que fallecieron 112 personas. Con estos nuevos datos, el total de contagios desde que comenzó la pandemia es de 1.799.243, mientras que el número de muerto ascendió a 45.407.

Del total de muertes contabilizadas ayer: 52 son hombres (35 residentes de la provincia de Buenos Aires, 4 de la Ciudad de Buenos Aires, 1 de Chaco, 1 de Chubut, 2 de Entre Ríos, 1 de Formosa, 2 de La Pampa, 2 de Mendoza, 2 de Río Negro, 1 de Santa Cruz, y 1 de Tierra del Fuego) y 54 mujeres (40 residentes de la provincia de Buenos Aires, 2 de la Ciudad de Buenos Aires, 1 de Córdoba, 1 de Entre Ríos, 1 de La Pampa, 2 de Río Negro y 6 de Santa Fe).

Según el parte epidemiológico, seis personas (2 de la ciudad de Buenos Aires, 1 de la provincia de Buenos Aires, 1 de la provincia de Entre Ríos, 1 de la provincia de Formosa y 1 de la provincia de Santa Fe) fueron registradas sin dato de sexo.

Actualmente son 3.547 las personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). En lo que respecta a los porcentajes de ocupación, a nivel nacional es del 53,8%, mientras que en el AMBA es de 59%.

Entre el sábado y el domingo, según el parte epidemiológico, fueron realizados 39.591 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.551.195 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 122.335 muestras por millón de habitantes.

De los 7.264 casos, 2.598 son de la provincia de Buenos Aires, 1.157 de la ciudad de Buenos Aires, 117 de Catamarca, 173 de Chaco, 151 de Chubut, 162 de Corrientes, 336 de Córdoba, 315 de Entre Ríos, 76 de Formosa, 60 de Jujuy, 151 de La Pampa, 24 de La Rioja, 47 de Mendoza, 170 de Misiones, 218 de Neuquén, 177 de Río Negro, 42 de Salta, 3 de San Juan, 58 de San Luis, 266 de Santa Cruz, 655 de Santa Fe,144 de Santiago del Estero, 60 de Tierra del Fuego y 104 de Tucumán.

El crecimiento de los contagios es uno de los temas que más preocupa al gobierno nacional. Sin embargo, por el momento, no se aplicarán más medidas restrictivas. No es la intención del gobierno hacerlo. Desde la Casa Rosada se monitorea permanentemente la situación sanitaria y pretenden hacer equilibrio para evitar cerrar la circulación.

En paralelo, avanza el plan de vacunación en todo el país. Ayer llegaron las 300.000 segundas dosis de la vacuna Sputnik V, que serán aplicadas al personal médico que ya fue vacunado con la primera tanda de dosis. Hasta el momento, según reportó el ministerio de Salud, ya se vacunaron a 200.759 personas

En esta primera instancia de la campaña de vacunación la población objetivo es el personal de salud entre 18 y 59 años que se desempeña en unidades de terapia intensiva y en laboratorios de microbiología de instituciones ubicadas en los grandes aglomerados urbanos. Luego seguirá el personal de seguridad, los docentes, los mayores de 60 años y las personas con enfermedades prexistentes.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó durante el fin de semana que en el Gobierno están “viendo un aumento de casos y una curva que es más acelerada que en junio, como así también el incremento de personas en terapia intensiva”. Por esa razón recordó la necesidad de reforzar las medidas de prevención como utilizar tapabocas, mantener la distancia mínima de dos metros entre personas, preferir las actividades al aire libre y consultar rápidamente al sistema de salud ante la aparición de síntomas.

En tanto, el sábado el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, confirmó que se detectó en un viajero proveniente de Frankfurt la variante del SARS-COV-2 del Reino Unido y los estudios realizados hasta el momento demostraron que si bien presenta un “mayor poder de transmisibilidad, no agrava el cuadro clínico de la enfermedad”.

El Consorcio interinstitucional para la Secuenciación del genoma y estudios genómicos de SARS-COV-2, creado por el Ministerio de Ciencia, “detectó el ingreso al país de un argentino residente en Reino Unido, con antecedente de viaje a Austria y Alemania por razones laborales, que arriba asintomático a la Argentina desde Frankfurt a fin de diciembre de 2020 y en Ezeiza resulta positivo de antígenos SARS CoV 2”, informó el ministro en su cuenta de Twitter.

El reporte de vigilancia activa de variantes del virus añadió que “el resultado fue confirmado por el PCR en laboratorio y la secuenciación del gen S confirmó la presencia de la variante VOC202012/01 (Reino Unido) (linaje B.1.1.7), siendo la primera vez que se detecta en el país”.

