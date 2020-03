Coronavirus: Crucero del Sur se sumó a la prevención y anunció que los pasajeros solo podrán viajar sentados

Compartir

Linkedin Print

Ante el pedido a toda la sociedad de realizar cuarentena y evitar la propagación del coronavirus que asecha a diferentes países del mundo, se siguen tomando diferentes medidas para evitar la aglomeración de personas y de esa manera un contagio masivo. En ese marco Javier Oviedo, secretario gremial de UCRA, en diálogo con el Grupo de Medios TVO anunció que en Formosa se dispuso que en los colectivos urbanos solo puedan viajar los pasajeros que vayan sentados, para evitar el amontonamiento en los móviles.

«La decisión de precaución tanto para la desinfección de las unidades como la decisión de que se viaje únicamente sentado el municipio ya lo estaba implementando en Formosa tomando esta precaución que ahora ya se hizo efectiva a nivel nacional», comenzó diciendo.

«A modo de prevención, en lo que respecta al transporte urbano la decisión fue que los pasajeros viajen sentados a modo de evitar el virus que está prácticamente azotando a todo el mundo, no es solo en nuestro país», explicó.

«Aparte de no haber clases creo que las entidades públicas y privadas han tomado las precauciones de que hasta el 31 van a mantener una guardia mínima y no prestar actividades, en la provincia de Formosa se tomaron varias precauciones para evitar cualquier tipo de contagio que a mi parecer está perfecto porque es una situación bastante complicada y no es nada menor», alertó.

Respecto a la protección de choferes, indicó que «el conductor está propenso a todo tipo de situación, desde el Ministerio de Transporte de Nación habría que tomar algún tipo de medida más drástica al respecto por el hecho de que nosotros en Formosa transportamos 60 mil pasajeros por día, el conductor más allá de que use barbijos y demás está expuesto a cualquier tipo de contagio».

«Las medidas en el transporte público de pasajeros ya fueron una decisión del gobierno provincial y municipal y quedó establecido que los pasajeros viajen sentados, que el colectivo no vaya muy lleno para evitar la propagación de este virus», finalizó Oviedo.