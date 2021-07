Coronavirus: diagnosticaron 297 nuevos casos y ocho fallecimientos en la provincia

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, ocho comprovincianos fallecieron y 297 fueron diagnosticados con coronavirus en toda la provincia de Formosa.

Los fallecimientos fueron de cuatro vecinos de Formosa: Blanca de 65 años, Liliana de 64 años, Esperanza de 62 años y Vicenta de 59 años; un vecino de Ibarreta: Norberto de 56 años; una vecina de Pirané: Rosa de 69 años; una vecina de Laguna Blanca: Julia de 89 años; y un vecino de Ingeniero Juárez: Raúl de 46 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 297 casos nuevos, fueron verificados en personas de entre dos y 91 años, en el marco de los 6.123 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas con el 4,9% de positividad.

Del total, 77 son de Formosa Capital: 40 consultas por síntomas, 29 contactos estrechos, seis consultas por egreso y dos controles por internación; 22 de El Potrillo: 13 por búsqueda activa, cinco consultas por síntomas y cuatro contactos estrechos; 21 de Las Lomitas: nueve consultas por síntomas, siete contactos estrechos y cinco por búsqueda activa; 17 búsquedas activas de El Quebracho; 16 de Ibarreta: 13 contactos estrechos, dos consultas por síntomas y una consulta por egreso; 13 de Pozo del Tigre: 11 contactos estrechos, una consulta por síntomas y uno por búsqueda activa; 12 de Gran Guardia: nueve contactos estrechos, dos por búsqueda activa y una consulta por síntomas; 10 de La Primavera: cuatro contactos estrechos, tres consultas por síntomas y tres por búsqueda activa; 10 de El Colorado: nueve contactos estrechos y una consulta por síntomas.

Nueve casos corresponden a Pirané: seis contactos estrechos y tres consultas por síntomas; siete a El Chorro: seis contactos estrechos y uno por búsqueda activa; siete a Palo Santo: cuatro consultas por síntomas y tres contactos estrechos; siete a Clorinda: cuatro por búsqueda activa, dos consultas por egreso y una consulta por síntomas; seis a Laguna Blanca: cuatro consultas por síntomas y dos contactos estrechos; seis a Villa Dos Trece: cinco consultas por síntomas y un contacto estrecho; seis a Mansilla: cuatro por búsqueda activa y dos contactos estrechos; seis a Pozo de Maza: tres contactos estrechos, dos consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; cinco a Lote 8: cuatro consultas por síntomas y uno por búsqueda activa.

Cuatro casos también fueron verificados en Herradura: dos contactos estrechos y dos consultas por síntomas; cuatro en Mojón de Fierro: tres contactos estrechos y una consulta por síntomas; cuatro en Buena Vista: dos estrechos, una por síntomas y una búsqueda activa; cuatro a Laishí: dos estrechos y dos búsquedas activas al igual que en Siete Palmas; cuatro en Fontana: dos por egreso, un estrecho y uno por síntomas; tres contactos estrechos en Laguna Gallo; tres en Juárez: dos estrechos y uno por síntomas; tres en Estanislao del Campo: dos búsquedas y una por síntomas; uno por síntomas en Laguna Naineck; un estrecho en Villafañe; uno por búsqueda activa en Güemes; y cuatro desde otras jurisdicciones: tres de Chacho y uno de Corrientes, de los cuales uno decidió irse de la provincia por no aceptar el protocolo para casos positivos.

Además, ayer se dio el alta médica a 396 pacientes recuperados que son, de Formosa, 132; El Colorado, 36; Las Lomitas, 28; Laguna Blanca, 20; Laguna Naineck, 19; Pozo del Tigre, 15; Herradura, General Mansilla y Clorinda, 12 en cada localidad; El Potrillo, 11; Piran, 10; Villa Dos Trece y Laka Wichi, nueve en cada una; El Espinillo, ocho; Palo Santo, Tres Lagunas e Ingeniero Juárez, siete en cada una; Ibarreta, seis; El Chorro, cuatro; Misión Tacaaglé, Riacho He He, Misión Laishi, Laguna Yema y Comandante Fontana, tres en cada una; Buena Vista, Lote 8, General Belgrano, Presidente Irigoyen y Villafañe, dos en cada una; y Subteniente Perin, Los Chiriguanos, La Bomba, Palma Sola, El Angelito, Pozo de Maza y El Progreso, uno en cada una.

En ese marco, al 21 de julio de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 55.034 casos de coronavirus de los cuales 49.886 se recuperaron, 4.112 siguen activos, 994 fallecieron, 42 egresaron de la provincia y se llevaron a cabo 823.155 test con el 6,69% de positividad acumulada.

Parte 500

Por último, el Consejo señaló que, ayer se difundió el Parte Informativo Nº 500 de este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián” presidido diariamente por el Gobernador de la Provincia, que es un reflejo tanto del trabajo ininterrumpido de todas las áreas del gobierno provincial, así como del compromiso asumido con el pueblo formoseño de brindar la información veraz, oportuna y científicamente validada sobre la evolución de la pandemia en nuestra provincia.

“El cabal cumplimiento de este acuerdo de confianza y transparencia nos ha permitido brindar a la comunidad la información necesaria para enfrentar la pandemia de la mejor manera posible, venciendo los obstáculos que significaron tanto la infodemia como la actitud negacionista de sectores que durante meses propagaron información falsa y confusión movidos por intereses mezquinos y egoístas”, sostuvo el organismo.

Y concluyó: “El tiempo y la evolución de los indicadores sanitarios demostraron la veracidad de todo lo informado oficialmente por este medio. Así seguiremos trabajando de manera seria y comprometida con la salud y la vida de la población, para seguir enfrentando y superando, como comunidad organizada, al desafío que nos plantea la pandemia del COVID-19”.

