Coronavirus: diagnosticaron 57 casos nuevos y cuatro fallecimientos en Formosa

Formosa ya tiene el triste registro de 51 muertes a causa de este virus. Además el Consejo de Atención Integral de la Emergencia “Dr Enrique Servián” informó que tras estudios validados por el Instituto Malbrán, se detectó circulación de la cepa de Manaos, en la ciudad de Clorinda.

Los fallecidos son tres hombres y una mujer, oriundos de la ciudad de Clorinda y Formosa Capital. Además, en esta última semana los equipos de salud realizaron 39.543 testeos en toda la provincia, lo cual representa el 10% del total de testeos realizados en toda la República Argentina en este mismo período de tiempo.

Las personas fallecidas en las últimas horas son Valentín, vecino de Formosa capital de 81 años, con comorbilidades, quien consultó a una clínica privada el 2 de abril por tos, fiebre y dificultad respiratoria de 72 horas de evolución. Fue internado en la terapia intensiva de esa clínica, se obtiene diagnóstico positivo a COVID-19, desmejora rápidamente y fallece el sábado antes de que pudiera ser trasladado al hospital monovalente Evita.

El segundo caso es el de Rafael, vecino de la ciudad de Clorinda de 64 años, quien el sábado presentó insuficiencia respiratoria y fue trasladado por el SIPEC desde su domicilio al hospital distrital de esa ciudad, ingresando en mal estado general. Se obtuvo resultado positivo a COVID-19 y fue ingresado a terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. No fue posible revertir el estado crítico del paciente, falleciendo en horas de la tarde.

La tercera víctima de COVID-19 es Jorge, un vecino también de la ciudad de Clorinda de 60 años, quien consultó al hospital distrital de esa ciudad por tener dificultad respiratoria durante 4 días. Debido a su estado grave, fue derivado al Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón, donde se obtuvo resultado positivo a COVID-19 y se lo coloca en asistencia respiratoria mecánica. A pesar del tratamiento médico recibido, no fue posible revertir su estado, falleciendo ayer horas de la noche.

Finalmente Eulalia, una vecina también de la ciudad de Clorinda de 79 años, quien se internó en una clínica privada el 18 de febrero por sus comorbilidades. Se le realizó un test con resultado positivo a coronavirus, siendo derivada al Hospital Interdistrital Evita. La paciente evolucionó desfavorablemente, requiriendo asistencia respiratoria mecánica, no siendo posible revertir su estado crítico y falleciendo en la madrugada del domingo.

57 casos nuevos

Se informó además que en las últimas 24 horas se han realizado 5.470 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 57 de ellos resultados positivos a coronavirus, en personas de entre 9 a 82 años. Se trata de 25 casos en Clorinda (10 por búsqueda activa, 8 contactos estrechos, 5 consultas por síntomas, 2 controles por internación), 25 en Formosa Capital (12 por búsqueda activa, 7 contactos estrechos, 3 consultas por síntomas, 2 consultas por egreso de la ciudad, 1 control por internación.).

Los casos restantes son en Estanislao del Campo, tres por búsqueda activa, dos en Ibarreta, y un caso en El Colorado y otro en Misión Tacaaglé.

La buena noticia del domingo pascual: 58 pacientes fueron dados de alta.

Datos acumulados

La provincia de Formosa diagnosticó hasta el momento 2.894 casos de coronavirus, 1818 ya se recuperaron y permanecen activos 994. Se registraron 51 muertes a causa de este virus. Además, existen 31 casos en tránsito con egreso de la provincia y 269.145 test realizados con el 1.08% de positividad.

En cuanto a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, Formosa capital tiene diagnosticados 805 casos, 337 activos y 9 fallecimientos, mientras que Clorinda ya computa 1002 casos, 400 activos y 33 fallecimientos. En Ingeniero Juárez los números se mantienen: 265 casos diagnosticados sin casos activos y dos fallecidos.

Campaña de vacunación

En la continuidad de la campaña de vacunación contra el COVID-19 se informó que este domingo recibieron la vacuna los adultos mayores de la clase 1960 y anteriores, residentes en las localidades de Laguna Blanca, Laguna Naineck, Riacho He-He, Siete Palmas, La Frontera, Loma Hermosa, El Recodo, La Primavera, Colonia José María Paz, Villa Lucero, San Juan, Palma Sola y El Paraíso, en las escuelas que fueron oportunamente informadas.

Asimismo, tal y como lo anunciara el Gobernador, los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de abril estarán recibiendo la vacuna contra el COVID-19 las personas residentes en la ciudad de Clorinda, nacidas en los años 1961 a 1976, en los distintos establecimientos educativos que oportunamente serán informados.

Testeos

“Avanzamos en un intenso trabajo de búsqueda activa de casos para la detección temprana de COVID-19, la identificación de contactos estrechos y la mitigación de contagios ante la aparición de brotes. En esta última semana realizamos 39.543 testeos en toda la provincia, lo cual representa el 10% del total de testeos realizados en toda la Argentina en este mismo período de tiempo” se informó.

El Consejo pidió a Dios que “nos siga acompañando en esta gesta colectiva de todos los formoseños y formoseñas, que nos bendiga a cada uno de nosotros y nos siga guiando para cumplir los sueños que nos hemos propuesto como comunidad organizada”, en el marco del Día de Pascua.

