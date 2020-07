Coronavirus: Disney también reabrió sus puertas en Paris después de cuatro meses

Compartir

Disneyland París espera sobrevivir a la crisis del coronavirus en Francia y, después de cuatro meses de cierre por la pandemia, reabre sus puertas este miércoles, aunque con restricciones sanitarias y de forma escalonada.

Debido a las normas de distanciamiento físico como medida preventiva por la pandemia, solo podrán acceder 24.000 de las 80.000 personas que visitan el parque cada día en los períodos de mayor afluencia, como en Navidad o durante el verano europeo, según detalló un cable de la agencia de noticias ANSA.

Las modificaciones serán varias: los visitantes deberán comprar las entradas con antelación a través de Internet –no se podrán adquirir el mismo día en la entrada al Parque- y el uso de barbijo es obligatorio tanto los trabajadores y como para todos los turistas mayores a 11 años.

Además, habrá recorridos señalados en el suelo para garantizar que se mantenga el distanciamiento y se colocaron más de dos mil distribuidores de alcohol en gel.

Habrá dos nuevos shows: The Lion King: Rhythms of the Pride Lands y Jungle Book Jive. Sin embargo, no se podrá realizar el encuentro físico con los personajes, sacarse fotos ni ninguna acción que impida el distanciamiento social. Es por esto que los lugares para sacarse “selfies” estarán marcados en el suelo.

Las zonas de juego y los servicios de maquillaje y peluquería permanecerán cerrados de forma temporal, informó La Vanguardia.

Cómo será la apertura, zona por zona

En orden, se hará la apertura del Parque Disneyland, los Walt Disney Studios, el Hotel Disney’s Newport Bay Club y Disney Village.

En cuanto a los hoteles del parque de Francia, el Disney’s Hotel Cheyenne reabrirá el 20 de julio, el Disney’s Hotel Santa Fe el 3 de agosto y el Hotel Disneyland el 7 de septiembre. Los hoteles Disney’s Sequoia Lodge y Disney’s Davy Crocket Ranch permanecerán cerrados, al menos durante la temporada de verano europeo.

Las dificultades financieras por la pandemia suscitan temores, en particular, respecto del impacto sobre la economía local de Seine-et-Marne, el departamento a las puertas de París donde se levanta el reino de Mickey Mouse.

El grupo no proporciona indicaciones sobre la reservas, pero según fuentes sindicales citadas por Le Monde “empieza mal”. En 2016 la clientela francesa, la que tiene posibilidad de volver más rápido al parque dada la baja de turistas extranjeros en el país, representaba apenas el 44% del total.