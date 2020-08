Coronavirus: el fútbol argentino ya calienta motores

Compartir

La gran mayoría de los planteles de la Liga Profesional y Tigre se sometieron a los hisopados de rigor, en la antesala del regreso al trabajo, el próximo lunes. Boca, River, Estudiantes, Banfield y Tigre, entre otros, mostraron los hisopados realizados a sus jugadores.

Ya no hay vuelta atrás. Empezaron los testeos y el próximo lunes los 25 planteles de la Liga Profesional y Tigre volverán al trabajo. La mayoría de los equipos, cuerpos técnicos y colaboradores cercanos de cada uno de los clubes se sometieron hoy por la mañana al hisopado de rigor, 72 horas antes de empezar a entrenar.

Boca se realizó los testeos en el predio que el club tiene en Ezeiza. El lunes próximo lo hará el director técnico Miguel Russo, quien aún se encuentra en Rosario. También será hisopado Juan Román Riquelme y los demás integrantes de la secretaría de fútbol boquense (Jorge Bermúdez, Raul Cascini y Marcelo Delgado). Los análisis también incluyen un electrocardiograma y el análisis de sangre correspondiente.

A Boca le resta definir la situación de su DT. Miguel Ángel Russo es paciente de doble riesgo, por la edad que tiene y por haber superado un cáncer poco tiempo atrás. Es por eso que existe la chance que el DT no esté presente en todos los entrenamientos. Eso sí: ya tiene lista -en el sector del comedor en el primer piso- una carpa especial desde donde podrá ver las tres canchas en donde trabajarán los futbolistas.

Uno de los primeros en llegar a Ezeiza fue Carlos Tevez, quien tiene a su padre internado en terapia intensiva con coronavirus y también sus suegros tuvieron la misma enfermedad.

Por el lado de River, los testeos se realizaron en la clínica Rossi de San Isidro. Allí, el primero en llegar fue Marcelo Gallardo. La delegación de 50 personas empezó desde las 11 con los testeos para realizar los estudios de PCR, con un análisis que duró dos minutos ya que no necesitaban bajarse del auto para realizarlo, en el marco de la pandemia de coronavirus.

El sistema de estudios por turnos se realizó en un playón de estacionamiento: desde una carpa sanitaria los especialistas del centro hicieron cada uno de los hisopados y esta misma tarde se conocerán los resultados. Así, River podrá empezar a trabajar desde el próximo lunes a las 10 de la mañana en “River Camp”, dónde cumplirán con la segunda ronda de estudios que preveé el protocolo. Los que den negativo, tanto en esta ronda de testeos como en la del lunes, podrán empezar a entrenar en grupo de a seis jugadores.

De esta primera tanda de estudios no participaron los jugadores que se fueron al exterior y que están en cuarentena, el paraguayo Robert Rojas y el volante colombiano Juan Fernando Quintero. Tampoco estuvo Matías Suárez, quien se encuentra aislado en un barrio privado de Córdoba.

Además de Boca y River, se realizaron hisopados en diversos clubes, que incluso, subieron a redes sociales las fotos. Como por ejemplo, Estudiantes, Banfield, Defensa y Justicia, San Lorenzo, Racing, Newell’s y Tigre, en un proceso que ayer había tenido a Argentinos Juniors como adelantado con el plantel.