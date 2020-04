Coronavirus: el impuesto extraordinario que propondrá el Frente de Todos apuntará a patrimonios de más de un millón de dólares

Compartir

En la conferencia de prensa el viernes pasado en la que Alberto Fernández extendió la cuarentena hasta fines de abril, el presidente se refirió a la posibilidad de que exista un impuesto extraordinario a las grandes fortunas.

“Todo es posible, pero ese es un tema que tiene que resolver el Congreso. Estamos en emergencia y tenemos que obtener recursos porque cayó la recaudación. Los impuestos los decide el Poder Legislativo, ellos deben decidir. Hay proyectos, conozco el de Máximo [Kirchner], no sé si hay otros”, afirmó sobre la iniciativa que impulsa el jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos y podría presentarse en los próximos días.

“Estamos tratando de tener el mejor proyecto posible dentro del bloque y estamos aportando todas las ideas y los esquemas que nos parecen acertados”, señaló esta mañana Darío Martínez, diputado nacional por la provincia del Neuquén que trabaja en la medida junto a Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto. “Si hace falta habrá que sesionar y se buscará el mecanismo”, destacó.

“No se van a presentar varios proyectos, se va a presentar uno solo”, indicó en diálogo con el programa Habrá Consecuencias en radio El Destape. “Más que un proyecto lo que queremos es una ley y para tener una ley hay que tener la mayor cantidad de consenso dentro del bloque y con la oposición. Esa será la tarea de nuestro presidente de bloque. Lo que hacemos con Carlos es ir apostándole el mejor esquema que entendemos para este momento”.

Si bien en principio se habló de que el impuesto extraordinario sería aplicado a quienes hayan participado del blanqueo que se realizó durante 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri y no estaba clara la cifra desde la que se aplicaría la medida, Martínez aclaró que se trata de “un impuesto a los patrimonios millonarios en dólares, no de la clase media”.

«Según el anuario AFIP de 2017 hay 32.000 argentinos que tienen patrimonios arriba de un millón de dólares y en total suman 104 mil millones de dólares”, explicó. “Estamos hablando de más de 32 mil argentinos que tienen esa capacidad”.

“A nuestro modo de ver, este esquema tiene que ayudar e incentivar tres puntales importantes”, indicó. “Una es mejorar la capacidad de recaudación del Estado, porque con un Estado que debe estar presente hay un recurso que termina siendo finito y no alcanza. Luego lograr financiamiento público e incentivar el consumo y las actividades que, a modo de necesidad, el Estado debe promocionar”.

“El planteo que estamos haciendo es un tributo que se pueda compensar en tercios”, explicó Martínez. “Primero con un bono patriótico. Entendemos que es el momento de emitir un bono que esté atado a la suerte del país. El otro tercio compensarlo con la adquisición de bienes o inversiones nuevas de las actividades que el Estado necesite promocionar, que son seguramente las que más empleo generan. Y el tercer tercio, recaudación pura”.

El diputado remarcó sin embargo que el proyecto deberá establecer una alícuota “que sin lugar a dudas debe ser progresiva” y poner un piso del alcance de la medida. “No es la misma capacidad contributiva la que tiene alguien que tenga un millón de dólares al que tiene cientos”, explicó.

“Creemos que acá no hay una dicotomía entre la economía y la salud. No hay economía posible que repunte en un esquema de contagios masivos y muertes contadas por miles. Esto está pasando en las potencias más grandes del mundo, que económicamente tienen espalda y, sin embargo, ante la situación de la pandemia se desmorona su economía, porque no hay ninguna intención ni capacidad de la sociedad de consumir en un contexto de muerte masiva”, expresó. “Nosotros ya veníamos limitados económicamente y si no tenés una ley que te permita más capacidad de recaudación la verdad que se hace muy difícil”.