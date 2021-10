Coronavirus en Argentina: confirmaron 15 muertes y 331 contagios, la cifra más baja en 17 meses

Compartir

Linkedin Print

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que, en las últimas 24 horas, se registraron 15 muertes y 331 nuevos contagios de coronavirus, la cifra más baja de casos en 17 meses. Con estos datos, el país acumula un total de 5.265.859 contagios desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 115.473.

Por otra parte, fueron realizados 22.236 testeos, con un índice de positividad del 1,48%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 24.236.377 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 17.985 casos positivos activos en todo el país y 5.132.401 recuperados.

Del total de muertes reportadas hoy, ocho son hombres (5 de la provincia de Buenos Aires, 1 de la provincia de Chubut y 2 de la provincia de Córdoba) y siete son mujeres (5 de la provincia de Buenos Aires, 1 de la provincia de Córdoba y 1 de la provincia de Mendoza). La ciudad de Buenos Aires no reportó decesos en el día de la fecha.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 971 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,4% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 40,5%.

De los 331 nuevos contagios, 119 son de la provincia de Buenos Aires, 69 de la ciudad de Buenos Aires, 3 de Catamarca, 6 de Chaco, 7 de Chubut, 2 de Corrientes, 29 de Córdoba, 3 de Entre Ríos, 1 de Formosa, 6 de Jujuy, 13 de La Pampa, 3 de La Rioja, 1 de Mendoza, 2 de Misiones, 6 de Neuquén, 9 de Río Negro, 10 de Salta, 0 de San Juan, 0 de San Luis, 2 de Santa Cruz, 16 de Santa Fe, 1 de Santiago del Estero, 1 de Tierra del Fuego y 22 de Tucumán.

De acuerdo con la cartera sanitaria, Argentina registra 19 semanas seguidas (casi 5 meses) de baja de contagios. “Junto a Portugal son los países con mayor cantidad de semanas consecutivas en descenso de casos por COVID-19″, destacó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Más allá del panorama alentador, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, sostuvo que “la pandemia no terminó” y advirtió acerca de la cepa Delta. “Hay una circulación de esta variante que va progresando y tenemos que estar preparados para que eso no nos genere daño”, señaló funcionario.

En las últimas 24 horas, según informó la agencia Télam, la provincia de Córdoba registró dos nuevos casos de la variante Delta de coronavirus, lo que hace un total de 239 desde que esa variante ingresó al país a fines de julio. Los nuevos contagios se relacionan con otros confirmados anteriormente. Por otro lado, no se conocieron nuevas internaciones de personas portadoras de esa variante, detalló la cartera sanitaria local.

Compartir

Linkedin Print