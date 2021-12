Coronavirus en Argentina: confirmaron 15 muertes y 7.623 contagios en las últimas 24 horas

Compartir

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo 26 de diciembre que, en las últimas 24 horas, se registraron 15 muertes y 7.623 nuevos contagios de coronavirus, de los cuales 2.406 se dieron en la provincia de Córdoba, o sea, un 31,56%.

Luego, la provincia de Buenos Aires registró la segunda cifra más alta de la jornada, con 2.081 casos positivos (27%), y en tercer lugar se ubicó la Ciudad de Buenos Aires con 1.763 contagiados (23%). Así, si se suman los datos de Córdoba, entre las tres jurisdicciones superan más de 81% de los casos del día. Tucumán, que ocupa el cuarto lugar, reportó 229 infectados.

Además, por octavo día consecutivo, la positividad no sólo pasó el 10% recomendado por la OMS, sino que lo duplicó holgadamente: fue del 22,78%. Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 5.460.042 y los fallecimientos son 117.035.

En las últimas 24 horas se realizaron 33.455 testeos. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 27.467.347 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 78.511 casos positivos activos en todo el país y son 5.264.496 recuperados.

Del total de muertes reportadas hoy, 8 fueron hombres y 7, mujeres; y fue la provincia de Buenos Aires, con 12 fallecidos, la que más decesos reportó.

Justamente, este domingo por medio de un comunicado se anunció que el Ministerio de Salud consensuó con las 24 jurisdicciones del país la recomendación de incluir al personal sanitario y a los mayores de 60 años en la estrategia de refuerzo de vacunación contra el coronavirus a los cuatro meses de haber completado el esquema inicial.

“Esta estrategia no está dirigida a disminuir el número de casos sino a ofrecer la máxima protección para disminuir hospitalizaciones y muertes a quienes tienen más exposición y riesgo. Es muy importante sostener los cuidados y las recomendaciones vigentes”, abundó el comunicado oficial.

En este contexto y mientras Córdoba vuelve a las restricciones por el aumento de casos de COVID-19 y suspende por 10 días los eventos masivos; los centros de testeos de la Ciudad de Buenos Aires funcionan con un refuerzo de seguridad luego de la agresión que el viernes de Nochebuena sufrió el médico Oscar Swarcman, responsable de la UFU del hospital Santojanni.

El jefe de Gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, aseguró en diálogo con Infobae que reforzaron la seguridad en todos los puestos de las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) y dijo que se hizo la denuncia policial correspondiente por el ataque al médico del Santojanni.

Swarcman sufrió la fractura del tabique nasal a raíz de un golpe de puño en el rostro que le propinó un hombre que estaba haciendo la cola para someterse a un testeo de coronavirus. Si bien aún no se pudo identificar al agresor, ya se realizan las tareas de análisis para poder dar con su paradero.

“Se habló con el médico, la conducción del hospital y se hizo la denuncia”, finalizó Felipe Miguel. Mientras tanto, desde el gobierno porteño recordaron que sólo deben acudir a las UFU quienes presenten síntomas y no aquellos que necesitan hacerse un testeo por haber sido contacto estrecho de una persona contagiada.

Paralelamente a la cantidad de gente que en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, decidió hacerse un test de coronavirus en el marco de las festividades por Navidad, Año Nuevo y las vacaciones; en Córdoba los casos se han disparado a una velocidad que llevó al gobierno provincial a imponer una serie de restricciones desde este lunes 27 de diciembre y hasta el 4 de enero del 2022, inclusive.

Primero se había dispuesto que la administración pública regrese al teletrabajo y ahora, desde mañana y por el lapso de 10 días, se suspenden las actividades masivas y reducen aforos para salones de eventos.

Cuándo se considera

contacto estrecho

Frente a esta tercera ola incipiente, crece la preocupación por los contagios durante estos días de fiestas y, sobre todo, en el comienzo de las vacaciones para muchos. Es por eso que crecieron las colas en los centros de testeos de todo el país. Antes de ir a testarse, quienes no tengan síntomas deben tener en cuenta que, según Ministerio de Salud, se considerará como contacto estrecho a:

-Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

-Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

Adicionalmente, se aclara también desde la cartera de Salud que debe considerarse contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada a:

-Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19.

-Toda persona que concurra a centros comunitarios

