Coronavirus en Argentina: confirmaron 55 muertes y 6.096 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que, en las últimas 24 horas, se registraron 55 muertes por coronavirus y 6.096 nuevos contagios. De esta forma, el total de casos desde que comenzó la pandemia ascendió a 8.955.458, mientras que los fallecimientos suman 126.955.

En esta última jornada se realizaron 50.950 testeos, por lo que la tasa de positividad registrada es del 11,96%. Este índice se acerca cada vez más al 10% que recomienda la OMS para considerar que la pandemia está controlada.

En este momento hay 75.053 casos activos en el país. Se trata de personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad y aún no fueron dadas de alta en el sistema nacional. En tanto, el total de recuperados asciende a 8.753.450.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 916 personas con COVID-19 internadas en terapia intensiva. La cifra es la más baja desde el 28 de diciembre de 2021, cuando se registraron 892. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 39,5% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 39,9%.

De los 6.096 contagios reportados ayer por la tarde, 3.125 son de la provincia de Buenos Aires; 634 de CABA; 43 de Catamarca; 73 de Chaco; 160 de Chubut; 64 de Corrientes; 701 de Córdoba; 121 de Entre Ríos; 66 de Formosa; 14 de Jujuy; 47 de La Pampa; 12 de La Rioja; 151 de Mendoza; 248 de Misiones; 52 de Neuquén; 97 de Río Negro; 35 de Salta; 17 de San Juan; 32 de San Luis; 37 de Santa Cruz; 157 de Santa Fe; 14 de Santiago del Estero; 7 de Tierra del Fuego; y 189 de Tucumán.

Por otro lado, del total de muertes reportadas ayer, 30 son hombres y 25 mujeres. La provincia de Catamarca fue la que más decesos notificó, con 14 fallecidos.

En cuanto a la campaña de inmunización, según el Monitor de Vacunación Nacional, a la fecha Argentina lleva 94.495.003 de dosis aplicadas: 40.434.747 corresponden a primeras dosis, 36.575.975 a la segunda, 3.039.043 a dosis adicionales y 14.445.238 de refuerzo.

Por otro lado, este miércoles, António Guterres, secretario general de la ONU, advirtió que la pandemia de COVID-19 no terminó y podría prolongarse aún más debido a la “escandalosamente desigual” distribución de vacunas, lo cual definió como “un fracaso” ocasionado por decisiones políticas “que priorizan la salud de las personas en los países ricos”.

”Los estragos más trágicos de la pandemia han sido en la salud y las vidas de millones de personas, con más de 446 millones de casos en el mundo, más de seis millones de muertes confirmadas y otro grupo incontable que lidia con un deterioro de su salud mental”, dijo Guterres, en un comunicado que coincide con el segundo aniversario del inicio de esta crisis mundial.

Asimismo, subrayó que debido a las “medidas de salud pública sin precedentes” y el “extraordinariamente rápido desarrollo y distribución de vacunas” muchas partes del mundo han podido controlar el esparcimiento del coronavirus. ”Pero sería un grave error pensar que la pandemia ha terminado”, matizó. Para Guterres, “la distribución de vacunas es todavía escandalosamente desigual”, y aunque 1.500 millones de dosis se producen cada mes, “cerca de 3.000 millones de personas aún están esperando su primera dosis”.

Este fracaso es el resultado directo de decisiones políticas y presupuestarias que priorizan la salud de las personas en los países ricos por encima de la salud de las personas en países pobres”, aseguró.

En tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, coincidió con que “esta pandemia está lejos de haber terminado”. ”Este viernes se cumplirán dos años desde que dijimos que la propagación del Covid-19 en el mundo podría calificarse de pandemia”, dijo en una rueda de prensa virtual realizada desde Ginebra. El jefe de la OMS no dejó de recordar que seis semanas antes, “cuando solo se registraron 100 casos fuera de China y ninguna muerte”, ya habían declarado el nivel más alto de alerta sanitaria, calificación que no logró efecto inmediato. ”Dos años después, más de 6 millones de personas han muerto”, aseveró Tedros.

