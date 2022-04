Compartir

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 453 nuevos contagios de coronavirus y una sola víctima fatal: se trata de un hombre de la provincia de Jujuy.

La útima vez que reportaron un muerto por coronavirus en el país fue el 30 de marzo de 2020, cuando hacía 10 dias que había comenzado el confinamiento por la pandemia en el país. Desde entonces, pasaron 741 días. Mientras que hay que remontarse al 17 de octubre de 2021 para hallar una cifra similar de contagios cercana a la actual. Por ese entonces, hubo 400 infectados.

Con estos datos, el total de casos desde el comienzo de la pandemia se elevó a 9.052.536, mientras que las víctimas fatales suman 128.198.

En esta última jornada se realizaron 10210 testeos, por lo que la tasa de positividad registrada es del 4.43%. Este porcentaje se ubica por debajo del 10% que recomienda la OMS para considerar que la pandemia está controlada.

En este momento hay 39.266 casos activos en el país. Se trata de personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad y aún no fueron dadas de alta en el sistema nacional. En tanto, el total de recuperados asciende a 8.885.072.

El país se encuentra transitando una situación epidemiológica favorable con 11 semanas consecutivas de descenso de infectados por COVID-19 y con avances en la estrategia de vacunación, que cuenta con niveles de cobertura del 89,4% en población general con primera dosis, y del 80,5% con esquemas completos.

Según la última actualización del Monitor Público de Vacunación, Argentina aplicó 97.359.860 dosis, de las cuales 40.659.677 corresponden al esquema iniciado y 37.082.226 al esquema completo. En tanto, ya se colocaron 3.027.474 dosis adicionales y 16.590.483 dosis de refuerzo.

En este marco, el porcentaje de habitantes que recibieron al menos una dosis es del 89,4% y las estadísticas de quienes tienen el esquema completo ascienden al 80,5 por ciento. Argentina es el país N°22 con mejores índices de vacunación, y el cuarto mejor sudamericano por detrás de Chile, Perú y Ecuador.

“Aunque no parezca hoy, gracias a las vacunas, se está marchando a la fase endémica, la fase en la que el virus existirá, habrá contagios, pero no pondrá nuestras vidas patas para arriba”, expresó el doctor Ernesto Resnik científico, biólogo molecular, inmunólogo y biotecnólogo residente en Minnesota, Estados Unidos en diálogo con Infobae.

