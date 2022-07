Coronavirus en Argentina: se registró una suba de contagios por segunda semana consecutiva

Compartir

En los últimos siete días hubo un aumento del 17,2% de infectados. Con estos números, el total de casos desde el inicio de la pandemia ascendió a 9.426.171, mientras que las muertes treparon a 129.145

El ministerio de Salud de la Nación informó ayer a la tarde que, del 3 al 10 de julio, se registraron 36 muertes por coronavirus y 31.845 contagios. En comparación con la semana anterior los casos aumentaron un 17,2%. El alza se mantiene desde el 26 de junio pasado.

Con estos números, el total de infectados desde el inicio de la pandemia ascendió a 9.426.171, mientras que las muertes treparon a 129.145.

Durante los últimos siete días hubo 16 víctimas fatales en Buenos Aires, 5 en CABA, 2 en Catamarca, -1 en Córdoba, 5 en Entre Ríos, 1 en Misiones, 3 en Neuquén, 2 en Río Negro, 1 en San Juan y 2 en Tierra del Fuego.

Además, a la fecha, la cartera sanitaria indicó que son 393 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva (17 personas menos que la semana anterior), con un porcentaje de ocupación de camas, tanto en el sector público como en el privado y para todas las patologías, de 43.8% en el país.

Si bien Argentina superó la cuarta ola de COVID-19, que tuvo su pico el 29 de mayo con 51.778 casos, y desde hace más de un mes los nuevos contagios se encuentran a la baja, la cartera sanitaria insiste para que los ciudadanos completen los esquemas de vacunación y se apliquen las dosis de refuerzo.

A la fecha, de acuerdo con la última actualización del Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 106.474.858, de los cuales 40.853.563 corresponden a primera dosis, 37.632.875 a la segunda, 3.107.273 a la adicional y 24.881.147 a la de refuerzo; mientras que las vacunas distribuidas en las distintas jurisdicciones llegan a 114.183.509 y las donadas, a 5.083.000.

Ayer, sin embargo, la OMS alertó por la suba de los casos impulsados por las variantes BA.4 y BA.5 de Ómicron. “Estamos jugando con fuego″, sostuvo la jefa técnica del organismo, María van Kerkhove. Además, aseguró que “las muertes a nivel mundial están en un nivel similar al de marzo de 2020″, cuando aún no había vacunas.

Con una serie de tuits, van Kerkhove analizó cómo avanza la pandemia en el mundo y realizó una serie de advertencias y recomendaciones. “Las muertes por COVID-19 a nivel mundial están en un nivel similar al de marzo de 2020″, comenzó la experta. Al tiempo que señaló que, “si bien las muertes ahora son mucho más bajas de lo que han sido en sus picos durante los últimos 2,5 años, debemos recordar que en 3/20, sabíamos muy poco sobre este virus y no teníamos tratamientos ni vacunas”.

En ese sentido, la experta señaló que, “en julio de 2022, tenemos varias intervenciones para salvar vidas que no estamos utilizando de manera efectiva ni consistente a nivel mundial y las muertes deberían ser mucho más bajas en este punto de la pandemia”. Es por eso que recalcó que la pandemia “no ha terminado”. “Estamos jugando con fuego al dejar que este virus circule a niveles tan intensos”, advirtió.

“Entre los linajes Ómicron, BA.5 y BA.4 continúan aumentando a nivel mundial. La BA.5 se ha detectado en 83 países, con una prevalencia del 37% al 52% del 19 al 25 de junio. La tasa de BA.4 no es tan alta como BA.5″, indicó van Kerkhove e instó aplicar las “soluciones” conocidas y establecidas durante la pandemia. “Necesitamos usarlas para salvar vidas, salvar medios de subsistencia, para reducir la transmisión y prevenir Long Covid“, agregó.

