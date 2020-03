Coronavirus: en Formosa hay 44 personas en cuarentena obligatoria

Compartir

Linkedin Print

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia se informó que, a la fecha, si bien los ciudadanos están adecuándose al protocolo a seguir en caso de sospecha de tener COVID_19, la Línea 107 recibe un promedio de 20 llamados al día.

En el call center trabajan operadores telefónicos, asistentes sociales y psicólogos, quienes cuentan con el asesoramiento de especialistas en infectología y epidemiologia.

Según detallaron desde la cartera sanitaria, a mayoría de las llamadas al 107 por consultas sobre Coronavirus tiene que ver con información general sobre la enfermedad.

A su vez, se trata de personas que refieren síntomas (y fueron derivaros según su domicilio a la UPAC o al Hospital Distrital 8, y hasta el momento ninguno con criterio de probable sospechoso).

En tanto, también se reciben denuncias anónimas sobre viajeros que no cumplen la cuarentena. En este caso se procede a constatar la información en forma coordinada con la Policía Provincial. En primer lugar, se chequea que el denunciado haya viajado a zonas de circulación viral sostenida (EEUU, Europa, Japón. China, Corea del Sur, Irán, Chile y Brasil). Esta verificación se hace por medios telefónicos si el denunciante proporciona el dato, caso contario un equipo conformado por asistente social y agente de la policía provincial se constituyen en el domicilio de la persona a fin de chequear la información y recordar la obligatoriedad de permanecer aislado por 14 días). Además, se indica a la persona que en caso de presentar síntomas debe comunicarse con el 107.

En Formosa hay 44

personas en cuarentena

Más allá de las consultas diaria con respecto al coronavirus, en la provincia de Formosa, hasta el momento, hay 44 personas en cuarentena, de los cuales 43 son de capital.

“Estas personas no presentan síntomas, pero cumplen en su domicilio el aislamiento preventivo obligatorio. Las personas en cuarentena registraron viajes a: España, EEUU, Francia, Brasil, Alemania, entre otros”, explicaron.

Por su parte, la Unidad de Pronta Atención de Contingencia –UPAC- cuenta con un promedio diario de atención de 11 personas. En ese sentido, desde el Ministerio se recordó que lo recomendado es comunicarse a la Línea 107 antes de ir y no hacerlo de manera directa, sino por derivación.

Ante lo expuesto, se recuerda la obligatoriedad del autoailasmiento durante 14 días, para las personas que volvieron de: EEUU, Europa, Japón. China, Corea del Sur, Irán, Chile y Brasil en los últimos 14 días, y no presentan síntomas.

Las que viajaron a los lugares mencionados y presentan síntomas como: fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, tos, deben llamar al 107 desde donde serán guiados sobre los cuidados y protocolos a seguir, teniendo en cuenta que podría tratarse de un caso de coronavirus y hasta demostrar lo contrario se deberán extremar los cuidados para no contagiar el virus.

El Consejo de Atención integral

Ayer, el ministro de Gobierno Jorge González encabezó una conferencia de prensa para informar el parte oficial del Consejo de Atención integral a la emergencia COVID-19 (Coronavirus) creado a raíz del decreto 100/20 del gobernador Gildo Insfrán en acuerdo de ministros.

Durante la conferencia- de la que participó el director de Epidemiología de la provincia Mario Romero Bruno- se explicó la actualidad de la situación en Formosa derivada del COVID-19.

A continuación, el parte textual:

1) Solo tenemos un caso sospechoso en el territorio provincial el cual se encuentra en aislamiento obligatorio a la espera de los resultados de los análisis enviados al Instituto Malbrán.

2) Existen un total de 44 personas asintomáticas que se encuentran en observación ya sea por haber transitado por zonas afectadas o por haber tenido contacto estrecho con individuos que lo hicieron.

3) Se ha establecido la implementación a partir del día de la fecha de controles sanitarios conjuntos del Ministerio de Desarrollo Humano y de la policía de la provincia en los accesos al territorio provincial en las localidades de Mansilla, El Colorado y el puente Lavalle. En estos se realizarán control de temperatura de la totalidad de las personas que ingresen al territorio provincial, la confección de un cuestionario de control sanitario y entrega de material informativo. En caso de detectar personas con sintomatología, se actuara de acuerdo al protocolo vigente.

4) Instamos a la población a practicar el distanciamiento social, permaneciendo en sus hogares y reducir a lo mínimo posible la circulación.

5) Reafirmamos la importancia de cumplir con las prácticas preventivas de amplia difusión por medios oficiales con especial énfasis en el lavado de manos, distancia de un metro entre personas y evitar situaciones de concentración o aglomeración de individuos.

6) Recomendamos el uso responsable de las nuevas tecnologías y redes sociales, difundiendo únicamente información validada y emitida por fuentes oficiales.

7) Ante cualquier consulta vinculada al coronavirus podrán comunicarse al coronavirus podrán comunicarse al teléfono 107. En caso de presentar síntomas compatibles con esta enfermedad, o haber transitado zonas afectadas, deberán comunicarse obligatoriamente a dicho teléfono.

“Los partes serán entregados a la prensa durante todos los días, queremos que toda la información circule por los canales oficiales” explicó el ministro de Gobierno, Jorge González.