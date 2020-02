Coronavirus: esperarán hasta mayo para anunciar posible cancelación de Juegos Olímpicos de Tokio

Compartir

Dick Pound, el miembro más antiguo del Comité Olímpico Internacional (COI), estima que hay una ventana de tres meses para decidir el destino de los Juegos Olímpicos de Tokio, que están siendo amenazados por la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

En una entrevista exclusiva con The Associated Press (AP), no sonó alarmista, pero habló con franqueza sobre los riesgos que enfrentan los Juegos Olímpicos, que comienzan el 24 de julio. El dirigente ha sido miembro del organismo desde 1978, 13 años más que el actual presidente Thomas Bach.

“Ciertamente se podrían dejar pasar dos meses si fuera necesario”, dijo Pound, lo que significaría posponer una decisión hasta fines de mayo y esperar que el virus esté bajo control. “Muchas cosas tienen que comenzar a suceder. Debes comenzar a aumentar tu seguridad, tu comida, la Villa Olímpica, los hoteles, la gente de los medios estará allí construyendo sus estudios «. Y si se llegase al punto de no seguir adelante, Pound especuló: “Probablemente estés viendo una cancelación”.

«Esta es la nueva guerra y tienes que enfrentarla. En ese momento, diría que la gente tendrá que preguntar: ‘¿Está esto bajo el control suficiente para que podamos confiar en ir a Tokio, o no? ‘”

China informó el martes 508 nuevos casos y otras 71 muertes, 68 de ellas en la ciudad central de Wuhan, donde la epidemia se detectó por primera vez en diciembre. Las actualizaciones llevan el total de China continental a 77.658 casos y 2.663 muertes. Corea del Sur ahora tiene el segundo mayor número de casos en el mundo con 977, incluidas 10 muertes. Grupos de la enfermedad ahora están apareciendo en el Medio Oriente y Europa. Esto podría indicar una nueva etapa en la propagación del virus con cuatro muertes reportadas en Japón.

Pound alentó a los atletas a seguir entrenando. Se esperan alrededor de 11.000 para los Juegos Olímpicos, y otros 4.400 para los Juegos Paralímpicos, que se inaugurarán el 25 de agosto.

“Hasta donde todos sabemos, van a estar en Tokio”, dijo Pound. “Todos los indicios están en esta etapa de que todo seguirá como siempre. Así que manténgase enfocados en su deporte y sepan que el COI no los enviará a una situación de pandemia».

Los Juegos Olímpicos modernos que datan de 1896 solo se cancelaron durante la guerra y se enfrentaron a boicots en 1976 en Montreal, en 1980 en Moscú y en 1984 en Los Ángeles, todo en la memoria de Pound. Los Juegos en 1940 debían celebrarse en Tokio, pero fueron canceladas debido a la guerra de Japón con China y la Segunda Guerra Mundial.

Pound calificó la incertidumbre como un problema importante y repitió la postura del COI: que depende de las consultas con la Organización Mundial de la Salud, un organismo de las Naciones Unidas, para hacer cualquier movimiento. Hasta ahora, los Juegos están en marcha.

“Es una gran, gran, gran decisión y no puedes tomarla hasta que tengas datos confiables sobre los cuales justificarla”, dijo Pound. Señaló que cualquier consejo que el COI está recibiendo ahora, “no requiere la cancelación o el aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Simplemente no pospone algo en el tamaño y la escala de los Juegos Olímpicos. Hay tantas partes móviles, tantos países y diferentes temporadas, temporadas competitivas y temporadas de televisión. No se puede decir que lo haremos en octubre”.

Si hay que hacer cambios, Pound dijo que cada opción enfrenta obstáculos y que la mudanza es poco probable: “Mover el lugar es difícil porque hay pocos lugares en el mundo que podrían pensar en preparar las instalaciones en ese corto tiempo para poner algo”.

El candidato a la alcaldía de Londres, Shaun Bailey, ha sugerido la capital británica como alternativa. El gobernador de Tokio, Yuriko Koike, sugirió que era una oferta inapropiada, ya que usaba el virus como forraje de campaña política.

Además, Pound aseguró que no favorecería una dispersión de eventos en varios lugares porque eso “no constituiría un Juegos Olímpicos”. Terminarías con una serie de campeonatos mundiales. Dijo que sería muy difícil difundir todos estos deportes en un período de 17 días con solo unos meses de anticipación.

Quedarse en Tokio pero posponerlo unos meses probablemente no satisfaga a los organismos de radiodifusión norteamericanos, cuyos horarios están llenos en otoño con fútbol americano, fútbol universitario, fútbol europeo, baloncesto, béisbol y hockey sobre hielo. Por supuesto, otras emisoras mundiales también tienen horarios atascados.

“Sería difícil obtener el tipo de cobertura general que la gente espera alrededor de los Juegos Olímpicos”, explicó Pound. “Ciertamente es más difícil de lo que hubiera sido en 1964 en Tokio cuando no tenías el horario de saturación deportiva en la televisión”.

¿Qué tal retrasar un año, pero quedarse en Tokio? Japón está gastando oficialmente USD 12,6 mil millones para organizar los Juegos Olímpicos, aunque una junta de auditoría nacional dice que el país está gastando el doble. “Entonces tienes que preguntar si puedes mantener la burbuja unida por un año extra”, dijo Pound. “Entonces, por supuesto, tienes que adaptar todo esto a toda la programación deportiva internacional”.

El dirigente informó también que el COI ha estado construyendo un “fondo de emergencia” para tales circunstancias, que se reporta en alrededor de USD 1 mil millones. Eso podría financiar las federaciones deportivas internacionales que dependen de los ingresos del COI para operar, y el COI en sí.

“Esto sería lo que normalmente se llama un ‘caso fuerza mayor’”, sostuvo el canadiense. También, explicó que las emisoras pueden tener su propio seguro que “mitigaría algunas de las pérdidas”.

Alrededor del 73% de los ingresos de USD 5.7 mil millones del COI en un ciclo olímpico de cuatro años proviene de los derechos de transmisión. Pound dijo que el futuro de los Juegos de Tokio esta en gran parte fuera del alcance del COI, dependiendo del virus y si es necesario.