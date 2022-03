Coronavirus: «Estamos en una fase de mucha más tranquilidad», aseguró el doctor Bibolini

Compartir

El doctor Julián Bibolini, médico infectólogo integrante del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, enfatizó que si bien “no podemos decir que la pandemia ha terminado, estamos en una fase de mucha más tranquilidad”, donde continúan bajando los casos positivos.

Afirmó que “nos pone muy contentos la tendencia que se está viendo desde hace varias semanas atrás”, es decir el descenso sostenido de los contagios de coronavirus, lo que evidencia que “la situación va mejorando”.

A su vez, planteó que “ahora se prendió una alarma amarilla en China y algunas ciudades de Europa, donde ha vuelto a subir el número de casos”.

Indicó que “sigue siendo la misma variante, Ómicron, la que está circulando en estos lugares con aumento de casos”, por lo cual “hay que estar atentos y ver qué pasa”.

Explicó en estos sitios donde se están dando rebrotes “ya han pasado más de cuatro meses de la anterior dosis”, de manera que “se podría estar asumiendo el clásico ‘pérdida de inmunidad’, porque además, salvo en China, en los otros lugares no se estaba utilizando el barbijo en forma más exigente, sino que había más flexibilidad, lo que va a favorecer obviamente la transmisibilidad del microorganismo”.

Sobre la decisión del Gobierno chino de volver a realizar confinamientos, hizo notar que “estas medidas funcionan cuando no tenés una alternativa, como vacunas o tratamientos”, recordando que “al principio la única medida más efectiva era el aislamiento absoluto y el confinamiento total”.

En cambio, “ahora sabemos mucho más del COVID-19, como que esta última variante es mucho más benévola, y además tenemos una muy buena herramienta que es la vacuna; está demostrado en todas partes del mundo”.

“Con esa herramienta y un porcentaje alto de vacunación, no se cree necesario por ahora tomar esas medidas tan restrictivas”, entendió.

Normalidad

A su vez, Bibolini hizo notar que “a medida que la vida vuelve a la normalidad pre pandemia, las infecciones respiratorias también retornan”.

Y dejó en claro que “no podemos decir que la pandemia ha terminado. Eso es imposible porque todavía existen casos, que son muy bajos por suerte, pero siguen habiendo, al igual que pacientes internados y fallecidos”.

Sin embargo, puso de resalto que “estamos en una fase de mucha más tranquilidad, muy bien controlados y cero sobre-saturación del sistema. Se están haciendo actividades pre pandemia en salud y un montón de otras cosas. Prácticamente en la normalidad, salvo las medidas de prevención”, las cuales hay que seguir cumpliendo para evitar el contagio.

Aclaró en este punto que “siempre estamos atentos a lo que ocurre en otros lugares con estos rebrotes que están aumentando porque hay que seguirlos de cerca a ver qué pasa”, concluyó.

