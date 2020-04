Coronavirus: estudian permitir el running, caminatas y otras actividades físicas

Compartir

Linkedin Print

Lo anunció el Presidente Alberto Fernández e indicó que es por pedido de los gobernadores. Aclaró que se hará con limitación y que se estudiará en qué distritos será permitido.

Este viernes, entre los anuncios realizados por el presidente Alberto Fernández sobre los pasos a seguir en el marco de la pandemia por el Coronavirus, hubo uno relacionado a la actividad física. Según apuntó el Presidente, se va a estudiar permitir el running y caminatas.

Esto se da, según lo expresado por el propio Fernández, por un pedido realizado por los gobernadores durante la teleconferencia que mantuvieron los titulares de los ejecutivos provinciales con la cúpula del Gobierno Nacional. El objetivo es que aquellos que lo deseen puedan «salir a correr», pero todo en un marco de respeto por las normas y sin abusar. Se evaluará en qué distritos estará permitido.

«Podría ser un día a la semana por número de finalización de DNI y a no más de 500 metros de la vivienda. Esto se tiene que dar como un pacto social. Cada paso que doy, no quiero volver atrás», marcó Fernández.

«Todo lo vamos a poder estudiar y ver frente al caso concreto. No tenemos un límite porque el caso de las provincias no infectadas lo pensamos, y lo estuvimos viendo con los infectólogos. Tenemos que ver qué resguardo tiene la provincia para garantizarse que no entre nadie que los infecte. Los que quieren hacer actividad física, que es una propuesta que nos hicieron varios gobernadores, veremos cuál es el protocolo y la factibilidad que tiene de cumplirse. La decisión es del gobierno nacional, no es de las provincias», dijo.

Pero dio como ejemplo «salir a correr dentro de las cinco cuadras a la redonda» o la posibilidad de diferenciar salidas: «que un día pueda salir aquel que el documento termina en 1, otro día aquel que finaliza en 0».

«Lo que hace falta es tomar un compromiso todos, porque cuando veamos que ésto no se cumpla vamos a estar obligados a volver para atrás y lo que no quiero es volver para atrás. Quiero que cada paso que demos de aquí en adelante sea un acuerdo social, que todos estemos de acuerdo la cuota de responsabilidad que tenemos de hacer lo que la autoridad sanitaria recomienda», resaltó.

Además, agregó: «Las provincias nos proponen, nosotros analizamos y vemos cómo lo ponemos en marcha. Si creemos que no se puede poner en marcha diremos que no se puede hacer».