Covid-19: Fernández Patri valoró medidas adoptadas porque “se prioriza la vida”

En el piso de Exprés en Radio, el diputado nacional del Frente de Todos por Formosa, Ramiro Fernández Patri habló de cómo se lleva adelante el trabajo en el Congreso de la Nación en época de pandemia; también se refirió a la reactivación de obras y de las medidas adoptadas por el Gobierno provincial para hacerle frente al coronavirus, donde destacó que el gobernador Gildo Insfrán “prioriza la vida por encima de todo”.

Trabajo en el Congreso

“El congreso de la Nación ha tenido un funcionamiento muy dinámico desde la asunción del presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández, ya que sabemos que las sesiones ordinarias son desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año, y en el lapso desde el 1 de diciembre hasta el último día de febrero solamente sesionamos con la modalidad de extraordinarias que el presidente de la Nación tiene la facultad de convocar al Congreso con un temario concreto para tratarlo”, comenzó diciendo.

Y continuó: “sesionamos en diciembre, en enero, en febrero y el 1 de marzo fuimos a la Cámara al mensaje del Presidente y a partir de la declaración de la cuarentena, el parlamento argentino encontró la posibilidad de sesionar en forma remota o la modalidad mixta. Es importante destacar que no se ha paralizado la actividad legislativa, nosotros todas las semanas tenemos reuniones de Comisión”.

Fernández Patri explicó que, si bien la situación de tener que sesionar de una manera nueva es “compleja”, “a todos los sectores le pasó lo mismo, pero con esto se agilizó un montón todo e inclusive económicamente el Estado se ahorra muchos costos de toda una movilización porque no se trata solo de un legislador sino de todo un equipo” aunque reconoció que “el cara a cara en un debate ayuda muchísimo”.

“Yo creo que cuando recuperemos la normalidad vamos a volver a tener sesiones presenciales”, aseveró, destacando que ante la actual situación “nos hemos adaptado”.

Obras para Formosa

Seguidamente, el legislador nacional expuso que para Formosa hay muchas obras que el gobernador Gildo Insfrán las viene gestionando y que hay acuerdos pero que “no se tradujeron todas en el Presupuesto, entonces estamos buscando que se incorporen; hay obras que están, pero en rubros globales y no se especifica cómo se asigna a cada una de las provincias, entonces en reuniones de Comisiones estamos clarificando eso”.

“Que no estén especificadas en el Presupuesto no significa que no se van a hacer porque algunas van por otros convenios, cuentas generales, en este sentido quiero llevar tranquilidad a los formoseños”, insistió el mismo.

Oposición

Continuando con las obras que “no aparecen en el presupuesto” lanzó que “la oposición salió a decir que Formosa no tiene obras nuevas, pero lo que no cuenta es la otra parte de la película, que la provincia tenía un montón de obras en marcha y las paralizaron, lo que hoy necesitamos es ponerlas nuevamente en marcha para terminarlas, estas obras si están y ya se comenzaron a ejecutar”.

Destacó asimismo el diputado que “el presupuesto aprobado tiene previsibilidad, es decir, en las proyecciones cuando uno hace un presupuesto lo que hace justamente es anticiparse a algo que va a pasar, hace escenarios posibles, en ese sentido el gobierno nacional está proyectando un determinado escenario donde se estima que la vacuna va a estar disponible aproximadamente en el segundo semestre del año que viene y que vamos a poder adquirirla”.

“También hacemos un escenario donde nosotros creemos que vamos a poder avanzar con otro proyecto de ley que lo tenemos ahora en Comisión, que es el aporte extraordinario a las altas fortunas, lo cual es una forma de contribuir a descomprimir hoy los gastos que tiene que cubrir el Estado, que se supone serían unos 300.000 millones de pesos, que van con una asignación específica por única vez. Es solamente para aquellos contribuyentes que tienen un patrimonio por encima de los 200 millones de pesos -unos 9.000 contribuyentes de la Argentina- menos del 1% de los habitantes del país”, continuó explicando y añadió que va a permitir una asignación especifica donde un 20% va destinado a combatir el Covid-19, comprar la vacuna, etc.

Donación a Fontex

En otro tramo de la entrevista, Fernández Patri se refirió a la donación económica realizada a Fontex para que continúe su trabajo en el marco de la política de prevención sanitaria. “Todos los años los diputados nacionales disponemos de un fondo -$100.000 aproximadamente- que tenemos para donar a organizaciones sociales que contribuyan al bien común. Como este año no se había utilizado aún ese dinero y justo vino la pandemia, desde el bloque del oficialismo se distribuyó de manera igualitaria a todas las provincias, es decir, el dinero que le correspondía al diputado en lugar de darle a cada uno se dijo que por provincia íbamos a disponer de $300.000; lo que hicimos los tres legisladores por Formosa fue decidir que eso vaya a una institución que pueda contribuir a paliar los efectos de la pandemia y fundamentalmente contribuir a la política de prevención sanitaria que viene haciendo el Gobierno provincial, y en ese sentido se decidió contribuir con Fontex”, sostuvo.

Medidas adoptadas en

la provincia ante la pandemia

“Creo que las medidas que ha tomado el Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid- 19 que lo conduce el Dr. Gildo Insfrán han sido muy acertadas y en tiempo y forma. Muchas veces estas medidas no cayeron bien a todos porque restringen las libertades y las actividades, pero las gestiones se miden por los resultados y el hecho de que Formosa no tenga muertes por coronavirus y que tengamos pocos infectados es un gran logro”, valoró.

“Ante todas las medidas el Gobernado fue muy previsor, prioriza la vida por encima de cualquier otro valor”, aseveró

Por último, indicó que a nivel nacional reconocen el trabajo que se realiza en Formosa. “A nosotros nos felicitan por lo bien que estamos, creen que porque no tenemos altos niveles de contagios ya podemos hacer lo que queremos, pero justamente es al revés, no existen niveles de contagios por las medidas que se adoptaron y de a poco se van flexibilizando, pero no por eso hacemos una vida con total normalidad”, finalizó.