Coronavirus: Formosa no registró nuevos positivos y el total de casos se mantiene en 47

Ayer, en su parte informativo 102, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 confirmó que en las últimas 24 horas no se diagnosticaron nuevos cuadros positivos de coronavirus, con lo cual la provincia de Formosa mantiene un total de 47 casos registrados.

Participaron de la conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González; el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno; y el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC), el doctor Julián Bibolini.

En un primer término, se expuso que en las últimas 24 horas no se diagnosticaron casos positivos de coronavirus y que al día de la fecha no se reportan casos sospechosos en la provincia.

Sin perjuicio de ello, se continúa con la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos.

Casos totales

Es así que la provincia de Formosa continúa hasta la fecha con 47 casos positivos a coronavirus diagnosticados: tres mujeres y 44 varones.

La totalidad de estos pacientes continúan internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, encontrándose en buen estado general.

De ellos, 37 evolucionan sin síntomas a la fecha y10 evolucionan con síntomas leves. Entre estos últimos, se encuentra el paciente de 61 años que presentaba síntomas moderados y que debido a su evolución favorable ha pasado a sala general.

Test realizados

Además se indicó que con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2367 los test realizados en la provincia, con una positividad de 1,99%.

Validación del Malbrán

A su vez, se comunicó que este lunes personal científico del Instituto Malbrán validó la segunda cabina de seguridad biológica del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón.

De esta manera, se logra duplicar la capacidad de procesamiento de muestras biológicas del laboratorio, tanto virales como bacterianas, lo cual permite –en este caso particular– duplicar la capacidad de análisis para la detección de casos de coronavirus.

Controles en la vía pública

Fueron controladas 18.830 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 240 personas por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 8828 vehículos y se secuestraron 72 de ellos.

A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron ocho automóviles y 45 motocicletas.

Asimismo, fueron notificadas 177 personas por no usar el barbijo en la vía pública.

Inspecciones a comercios

En otro orden, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en 10 comercios de la ciudad capital, labrándose siete actas de infracción.

En relación a los controles bromatológicos efectuados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 19 comercios, labrándose 15 actas de infracción, con decomiso de 304 kilos de mercadería vencida y clausura de seis locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.

Dengue

Con respecto al brote de dengue, el Consejo informó que en la última semana fueron reportados tan sólo 31 casos nuevos, totalizando a la fecha 4518 casos positivos acumulados, lo cual “significa una reducción de la incidencia de los casos nuevos del 94% con respecto al pico de la última semana de abril”.

“Este sostenido descenso de la curva de contagio nos indica que debemos perseverar en los trabajos de prevención y mitigación, a lo cual debe sumarse el compromiso de todos los vecinos en la eliminación cada tres días de los recipientes que puedan contener agua que favorezcan la presencia del mosquito y la utilización sistemática de larvicida en los reservorios de agua domésticos”, se remarcó.

En esa línea, se señaló que hoy continuará la fumigación espacial contra el dengue en Laguna Naineck, Laguna Blanca, El Espinillo, Buena Vista, Clorinda, Pirané, Estanislao del Campo, Ibarreta, Ingeniero Juárez y Formosa Capital.

A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación proseguirá en los mismos barrios y localidades mencionados, sumándose además el barrio Divino Niño de la ciudad capital.

El descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial se hará en el barrio Los Inmigrantes de Formosa.

Mantener la lucha

“Comprovincianos, la información que nos llega sobre la pandemia a lo largo y ancho del mundo marca una clara realidad: el virus no da tregua y no descansa”, se advirtió desde el Consejo, enfatizando que “muchos países que apresuraron aperturas o relajaron los controles y el cumplimiento de las medidas sanitarias debieron dar marcha atrás por el aumento acelerado de casos”.

Esta realidad, se recalcó, “nos demuestra que la lucha que estamos librando contra el virus debemos mantenerla en el tiempo, sin bajar los brazos en ningún momento, ya que es la mejor manera de hacer valer todo el esfuerzo realizado hasta ahora”.

“Asumir este desafío de manera sostenida e incorporar hábitos de cuidado en nuestra vida personal y comunitaria es la mejor garantía que podemos tener para cuidar la salud y la vida de todos. No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.