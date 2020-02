Coronavirus: Formosa unifica protocolo ante la hipótesis de que ingrese al país

Compartir

Ayer, en el Aeropuerto Internacional de Formosa, se llevó a cabo una reunión organizativa entre la Policía Aeronáutica, referentes del Ministerio de Desarrollo Humano, Hospital de Alta Complejidad (HAC), Aduana, Migraciones, y el Sistema Integral Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC), para definir cómo actuar ante un posible brote de coronavirus en el país.

En ese marco Ricardo Oviedo, Jefe del Aeropuerto Internacional El Pucú, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el dispositivo de prevención que se aplicará.

«Tuvimos una reunión de carácter informativa denominada Comité de Seguridad donde se ha convocado a los organismos externos del gobierno de la provincia de Formosa especialmente a lo que refiere al Ministerio de Salud, Sanidad de Frontera, todo lo que es jurisdicción Formosa para dar a conocer como primera medida que los medios de salud conozcan el protocolo que tenemos establecido con el Ministerio de Salud a nivel nación y la Administración Nacional de Aviación Civil para la actuación ante casos sospechosos de síntomas compatibles con coronavirus», dijo.

«Todos sabemos que debemos estar preparados en lo que refiere a contención, vigilancia activa, detección temprana, asilamiento y manejo de casos, ese es el rol, prácticamente la función específica queda determinada al protocolo, en lo que refiere a este tema se terminó de evitar todo tipo de confusiones e incongruencias y más que nada duplicación de recursos, exponer cuál es la capacidad operativa que posee Formosa en materia sanitaria para la resolución de estos casos, si bien este protocolo es muy similar a lo que anteriormente poseíamos como en el caso de la Gripe H1N1 o como los casos de Ébola, pero más o menos se establece y tiene un parámetro similar, hemos tenido una respuesta satisfactoria por parte de los organismos concurrentes con los cuales se determina unidad de frontera, Hospital de Alta Complejidad, SIPEC, Defensa Civil, todo en conjunto teniendo en cuenta que es una situación que nos preocupa a todos y puntualmente en lo que refiere a la actividad de movimiento de pasajes que se realiza en la ciudad de Formosa con el aeropuerto», detalló.

«Lo que sí se destacó en la reunión fue lo puntual, nosotros únicamente tenemos vuelos de la ciudad de Buenos Aires a Formosa y viceversa, este mismo protocolo se utiliza con mayor énfasis y mayor contención de recursos en la ciudad de Buenos Aires en el Aeropuerto de Ezeiza por ende ya tienen un primer control o se tienen las primeras medidas de alerta o se toman las medidas con relación a alertas que puedan acontecer de pasajeros ante esta situación sospechosa con síntomas compatibles con el coronavirus y se actúa según la medida, en el caso de que se tome conocimiento arriba del vuelo el comandante puede determinar y tiene la potestad de identificar a algún pasajero que esté o tosiendo o que determine que es un caso sospechoso. Asimismo con relación a los vuelos de carácter internacional que también posee el aeropuerto que se realiza también en el nuestro se ha destacado en la reunión los que puntualmente vienen de la ciudad de Asunción, Ciudad del Este, Uruguay, Brasil que son vuelos ya de otro carácter o de otra condición, no son vuelos con aeronaves de tamaño comercial sino que más pequeños y así también se va a aplicar el mismo tipo de protocolo para este caso durante todo el tiempo de actividad que posee el aeropuerto, eso está bien claro».

«Lo que se hizo puntualmente es dar a conocer el protocolo que posee la ANAC, esto fue desarrollado a principio del mes de enero cuando ha surgido este brote de coronavirus, está aprobado por el Ministerio de Salud a nivel nación y por eso se aplica en todos los aeropuertos internacionales de nuestro país», explicó.

«Se ha destacado en la reunión que hay que tener los recaudos, hay mucha psicosis que se está generando con relación a esto, pero lo importante es estar conscientes que esto nos está afectando a todos y aplicar las barreras de contención en materia sanitaria que son más que importantes, puntualmente el aeropuerto de Formosa tiene un movimiento de pasajeros que si bien son vuelos de cabotaje o domésticos como se determina, no así en aquellos otros vuelos que podemos tener ante la condición del aeropuerto con nuestra capacidad de recibir otro tipo de vuelos», finalizó Oviedo.

Asimismo la doctora Paula Ramírez, directora asociada del HAC, aseguró que cada organismo tiene listo un protocolo de actuación ya definido desde los brotes de ébola y H1N1, por ende, el fin de la reunión fue «unificar criterios».

«El Hospital de Alta Complejidad sería el nexo que va actuar si se diera este tipo de patología -que igual estamos muy lejos, ya que el epicentro es la zona de China- pero de darse, el recurso humano está listo», recalcó.

Por su parte el médico Julián Bibolini, jefe del área de Infectología del HAC, explicó que «el coronavirus es una familia grande de virus, como un resfrío común que no compromete al pulmón; pero este coronavirus en particular mutó y comienza con un cuadro gripal, cefalea, fiebre, malestar general, puede comprometer los pulmones y causar una neumonía que es aquello que le puede llevar al fallecimiento del paciente».

Indicó que para detectarlo, primero hay que tener en cuenta la ubicación, ejemplificó que si se estuviera residiendo en China y teniendo los síntomas, se realizaría una radiografía de tórax para comprobar un cuadro compatible; mientras que viviendo en Argentina -y siendo más puntales, en Formosa- habría que cumplir ciertos procesos de diagnóstico, «descartar que no sea gripe, que haya viajado o no a China, que haya tenido o no contacto directo con una persona que tenga la enfermedad confirmada».

Para finalizar, resaltó que en Latinoamérica hoy no hay casos confirmados y que la provincia cuenta con protocolos de prevención que se han armado ante situaciones similares.