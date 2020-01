Coronavirus: González García dijo que el país y el sistema sanitario mundial «están en alerta»

Compartir

El ministro de Salud, Ginés González García, le expuso a Alberto Fernández y al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, las medidas que permitan dar respuestas rápidas en caso de que el virus ingrese a la Argentina.



Ginés González García, ratificó que Argentina y el sistema sanitario mundial «están en alerta» ante los casos de «coronavirus» en China, consideró que «el riesgo» es «hoy lejano» y recordó que «la propia Organización Mundial de la Salud no ha decretado la emergencia sanitaria mundial».



«Estamos todos en alerta y todo el sistema mundial y, por supuesto, Argentina también con nuestro (instituto Carlos) Malbrán están trabajando intensamente en este tema», dijo hoy González García en la Casa Rosada tras reunirse con el presidente Alberto Fernández.



«Nunca uno puede estar tranquilo pero digamos que yo veo el riesgo por hoy lejano, la propia Organización Mundial de la Salud no ha decretado la emergencia sanitaria mundial porque considera que no reúne las características, en el sentido de que se tiene que comprobar una serie de cosas que no están comprobadas», explicó.



Al respecto, subrayó que el país «ha pedido con Cancillería máxima alerta con respecto a nuestros ciudadanos y los ciudadanos que viven en la propia ciudad están bien y los que viven en China también. Ninguno tiene ningún síntoma, acá no ha habido síntomas pero tenemos obviamente en alerta máxima todo el sistema de sanidad de fronteras que depende del Ministerio de Salud».

Sarampión y dengue

Además, el ministro contó que analizó con el presidente Fernández «el estado epidemiológico de la Nación» y afirmó que «se trabaja intensamente con los dos temas que más nos ocupan ahora, que son sarampión y dengue».



«En sarampión, en la última semana tuvimos 4 nuevos casos, lo cual hace que tengamos 118 casos en total concentrados en cuatro partidos del Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires», detalló.



Al respecto, sostuvo que «se está trabajando intensamente tratando de bloquear, revacunando. En algunos casos casa por casa hacemos la estrategia y estamos en alerta máxima. En realidad en bastante meseta viene la evolución por lo cual no estamos tranquilos pero estamos relativamente satisfechos de lo que está pasando».



Respecto al dengue, precisó que «se está en una epidemia seria en Brasil y Paraguay, donde el propio presidente (Mario Abdo Benítez) ha sido víctima, pero felizmente está muy bien».



González García dijo que «en dengue tenemos 96 casos, de los cuales 55 son nuestros, los otros son de zonas endémicas y no tenemos ningún caso fatal».



En ese plano, manifestó que se trabaja en Misiones «estimulando la vigilancia epidemiológica de cualquier síndrome febril y se hacen los análisis de laboratorio para ver si es compatible».



«Felizmente la evolución viene lenta, aunque esperamos el pico de brote a fines de febrero», añadió.0



El ministro volvió sobre el coronavirus y advirtió que «es un alerta que ocupa mucho mediáticamente a todo el mundo. Es una enfermedad nueva, es un virus que ha mutado, esto suele suceder con los virus y no tiene vacuna, no tiene tratamiento que no sea en síntoma».



Asimismo, aclaró que el virus «en realidad se ha dado en China, todos los casos son autóctonos de China, aún los que se han dado en otros países son gente que había estado» en este país asiático.



González García dijo que «todavía no se sabe bien el origen de la enfermedad en el sentido de que se supone que tiene un origen animal, pero no tiene seguridad ni certeza de esto y obviamente está todo el mundo trabajando para que esto se conozca».



«China ha tomado medidas extremas y es la cuarentena más grande en la historia de la humanidad», analizó.



En el país, el funcionario señaló que los especialistas siguen «cualquier síndrome febril compatible con algún síntoma, aunque sea inespecífico, y es rápidamente derivado» y añadió que «están preparados también los trabajadores del hospital de Ezeiza», en el sur del Gran Buenos Aires.



«Hay todo un protocolo de cómo actuar, nunca uno puede estar tranquilo, pero digamos que hoy veo el riesgo lejano», consideró el ministro de Salud, en declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.