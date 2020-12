Coronavirus: informaron cuatro nuevos casos

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, informó en un nuevo parte de prensa, que en las últimas 24 horas se realizaron 545 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando cuatro de ellos resultados positivos a coronavirus.

El primero, se trata de una mujer de 43 años, que se encontraba en aislamiento por ser contacto estrecho de un caso informado previamente. Los tres casos restantes corresponden a una mujer de 41 años y sus hijos de 10 y 15 años de edad, que entraron al territorio en el marco del ingreso masivo ordenado por la Corte Suprema, provenientes de la provincia de Santa Cruz.

Habían presentado PCR negativos previos, sin embargo, los hisopados de control realizados al ingreso dieron resultados positivos a coronavirus. Los cuatro pacientes reportados en el día de la fecha ya se encuentran internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.

Alta médica

Asimismo en horas de la tarde se dio de alta médica del referido Hospital a tres pacientes: una mujer de 36 años y otra de 41 años junto a su hijo de 6 años, quienes, habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, obtuvieron dos resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad.

En ese contexto, al día de la fecha en la provincia de Formosa se registraron 272 casos de coronavirus, de los cuales se recuperaron 207, siguen activos 39, uno falleció y 25 egresaron del territorio. Además, se realizaron 32.853 test con el 0,82% de positividad.

Con relación a la situación sanitaria de Clorinda, se diagnosticaron 66 casos de coronavirus, de los cuales 2 permanecen activos. Y hay 68 personas en cuarentena.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso de 779 camiones de carga; controló en la vía pública a 8.686 personas y 6.595 vehículos; labró infracciones a 112 vehículos por restricción de circulación y patente; y 430 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; detectó 8 ingresos irregulares judicializados e intervino dos fiestas privadas.

Ingreso masivo

Por otro lado, el Consejo reiteró los datos informados el martes por la tarde, respecto al proceso de ingreso masivo de personas al territorio en el marco de la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Contemplando los casos particulares que fueron surgiendo y con el fin de facilitar los ingresos, el número de 8.321 se elevó a 8.876 personas que fueron contactadas para coordinar su ingreso a la provincia. De ese total, menos de la mitad, es decir, 3.909 personas tenían domicilio en la provincia de Formosa. Fueron 5.750 las personas que no ingresaron por rechazar el ingreso, no dar respuesta o por baja de su inscripción. De este grupo, el 60% eran personas sin domicilio ni residencia en nuestra provincia.

Por su parte, 3.126 aceptaron el ingreso, haciéndolo efectivamente 2.774 personas, es decir, menos de un tercio del total de los inscriptos.

En ese sentido, el organismo sostuvo que el Gobernador “nos convocó a una gesta colectiva ante el desafío de afrontar un ingreso masivo de personas en el marco de una pandemia letal”; y consideró que el pueblo formoseño respondió como una verdadera comunidad organizada, ya que “juntos, hemos superado esta adversidad”, pero aún “no hemos ganado la batalla”.

Además, destacaron que antes del fallo judicial, durante el cumplimiento del mismo y ahora con posterioridad, se continuó con los ingresos habituales y permanentes de personas al territorio en el marco del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado.

Por este mecanismo, y por fuera de toda medida judicial, ingresaron hasta la fecha 7.919 personas, es decir, más de triple de las que ingresaron por la medida cautelar de la Corte Suprema, totalizando un ingreso de 10.693 personas desde el mes de abril.

“Este número continuará aumentando porque nunca estuvieron cerrados los límites de la provincia. Y toda persona que ingrese deberá cumplir con los controles sanitarios y la cuarentena obligatoria porque no se ha demostrado en ningún lugar del mundo que exista un mecanismo más eficaz para resguardar la salud y la vida de todos. Sigamos evitando contagios. Sigamos salvando vidas”, concluyó el parte.

